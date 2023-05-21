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中國華大基因恐釀台灣資訊外洩 衛福部啟動調查

中央社／ 台北21日電
有媒體報導，中國華大基因檢測工具恐造成台灣基因資訊外洩中國。圖／路透
有媒體報導，中國華大基因檢測工具恐造成台灣基因資訊外洩中國。圖／路透

有媒體報導，中國華大基因檢測工具恐造成台灣基因資訊外洩中國。衛福部今天回應，已經開始調查，未來相關採購流程也將納入稽核機制。

2021年，路透社曾審視相關科學論文和公司聲明發現，華大基因與中國軍方合作開發產前測試，並用以蒐集基因數據，以對人群特徵進行全面性研究。

美國國防部（五角大廈）2022年10月5日發布的名單增列了13家中企，就包括這家運營龐大基因資料庫、並與全球衛生保健公司和大學簽訂DNA測序合約的華大基因（BGI Genomics Co Ltd）。

外傳華大基因檢測工具深入全台200多家婦幼醫院、診所，包括北市聯醫和部立醫院，衛福部今天透過新聞稿說明，衛福部所屬醫院的檢驗工具都是經過ISO國際標準，或相關TAF醫學領域實驗室認證，沒有使用華大公司基因檢測工具。

衛福部 基因

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