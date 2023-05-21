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張國煒邀網紅入駕駛艙將開罰？ 民航局：尚未定案

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
百萬航空網紅Sam進入駕駛艙與張國煒合照。圖／取材自IG @samchui
百萬航空網紅Sam進入駕駛艙與張國煒合照。圖／取材自IG @samchui

星宇航空4月26日首航洛杉磯，董事長張國煒親自執飛，因未經交通部民航局許可，讓網紅Sam進入駕駛艙，引發議論。據了解，民航局18日完成調查，研擬對張國煒在內4名機師，按人數各開罰6萬元，合計24萬元，並將對星宇記警告。不過，民航局說，案子還在程序中，尚未規畫開會，且將給星宇陳述說明意見機會，並未定案。

民航局長林國顯10日表示，此事還在調查，星宇航空航務等部門主管說明，可能違法《航空器飛航作業管理規則》（AOR）第194條規定。他強調，民航局仍要視拍攝當下的狀況，按時間序調查，若是已為飛行準備而進入駕駛艙，就已觸法；調查若確定違法，駕駛員可罰6萬元，所屬公司可能警告或開罰60萬以上，該網紅則不會挨罰。目前星宇航空成立至今，尚無相關開罰紀錄。

據《航空器飛航作業管理規則》第194條明定，客運航空器之駕駛艙除經航空器使用人依規定允許之所屬人員及執行簽派任務人員外，其他人員不得進入。但經民航局核准者，不在此限。

民航局 星宇航空 林國顯 網紅 機師

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