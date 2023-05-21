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鋒面降雨挹注 台南水庫進帳約14天用水量

中央社／ 台南21日電
台灣南部地區19日受鋒面影響出現一波降雨，經濟部水利署統計，這波降雨至21日上午已為曾文、烏山頭水庫帶來900萬立方公尺進帳，預期還會有300萬立方公尺漸漸入流，共可挹注1200萬立方公尺。圖為曾文水庫。圖／中央社
台灣南部地區19日受鋒面影響出現一波降雨，經濟部水利署統計，這波降雨至21日上午已為曾文、烏山頭水庫帶來900萬立方公尺進帳，預期還會有300萬立方公尺漸漸入流，共可挹注1200萬立方公尺。圖為曾文水庫。圖／中央社

南部地區19日受鋒面影響出現一波降雨，山區迎來今年以來最大雨勢，預估為曾文、烏山頭、南化3大水庫挹注約台南14天用水量，高屏溪與旗山溪川流量也獲提升，改善高雄水情。

經濟部水利署今天統計，這波降雨至今天上午已為曾文、烏山頭水庫帶來900萬立方公尺進帳，預期還會有300萬立方公尺漸漸入流，共可挹注1200萬立方公尺。

南區水資源局統計，南化水庫集水區在19日、20日降雨量約58毫米，加上旗山溪流量提高，在滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄存，預計南化水庫蓄水量共可增加約200萬立方公尺。

若以台南市政府統計台南地區每天用水量約100萬立方公尺估算，這波降雨可為台南增加約14天用水量。

南區水資源局透過新聞稿指出，這波降雨也有效提升高屏溪川流量，南水局將最佳化調配運用台南及高雄地區水資源，雖然水情略有好轉，但旱象仍未解除，呼籲民眾仍應節約用水。

南水局今天下午5時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量4347萬立方公尺，蓄水率8.58%，相連通的烏山頭水庫蓄水量3403萬立方公尺，蓄水率42.96%，南化水庫蓄水量1840萬立方公尺，蓄水率回升到2成以上，來到20.56%。

南化水庫 曾文水庫 烏山頭水庫 台南 水利署

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