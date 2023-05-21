鋒面、熱對流致強降雨 新北消防籲戶外活動避山區水域
近期台灣受鋒面與熱對流影響，會有短延時強降雨，部分地區已有豪大雨及溯溪等戶外活動的災情，根據中央氣象局以及天氣風險公司分析，今明兩天午後會有局部短暫陣雨或雷雨，需注意防範午後熱對流強降雨。
明天（22日）晚間至後天（23日）清晨受鋒面通過，新北市轄內會有陣雨、雷雨及單點雨量接近大雨的機率發生，恐會有強降雨，輕度颱風「瑪娃」預估短時間內對台灣雖尚無影響，但仍需關注後續發展。
新北市消防局提醒市民避免前往山區及水域活動，若有戶外活動應注意安全，並隨時注意氣象及降雨資訊，低漥地區應慎防積淹水。
消防局指出，新北市災害應變中心已請各區公所、水利、消防及警察、交通局派員監控轄內雨情以及強化水域安全機制，進行防汛整備，適時啟動災情茶通報，即時處理災情。
新北市防災相關資訊，可至新北市防災宣導互動網-災時專區（http://www.dsc.ntpc.gov.tw）、「新北災訊E點通」(https://e.tpf.gov.tw/)、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。
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