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歐洲旅運復甦可期 產官共赴德國參展IMEX

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
加速旅運復甦，交通部觀光局攜手經濟部國貿局，重返德國IMEX展。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
加速旅運復甦，交通部觀光局攜手經濟部國貿局，重返德國IMEX展。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

歐洲來台商務與觀光商機可期，交通部觀光局表示，為推動歐洲地區大型獎勵旅遊、會議會展將台灣納入目的地，攜手經濟部國貿局合作組團，招募12家台灣會展業界指標廠商，於23日至25日，前往德國法蘭克福舉辦的歐洲會議及獎勵旅遊專業展（IMEX Frankfurt）。

觀光局指出，2019年疫前，歐洲地區商務及觀光目的來台達24萬8505人次，佔當年度歐洲來台總人次64.25%，較前1年成長13.42%；2023年1月至3月，歐洲地區來台6萬3578人次，其中因商務、會展及觀光目的入境人次，即佔總人次58.65%，足見成長空間。

觀光局表示，航空逐步恢復航點航班，為爭取高消費力客群訪台，推動會展產業復甦，與經濟部國貿局帶領業者參加5月23日至25日，於德國法蘭克福舉辦的歐洲會議及獎勵旅遊專業展（IMEX Frankfurt），向歐洲地區買主說明台灣防疫降級，並解除相關管制，可望帶動商務觀光回流，提升內需消費動能。

觀光局指出，本次台灣獎勵旅遊暨會展聯合推廣團團員計有4家專業會議籌辦公司(Professional Conference Organizer, PCO)、3家目的地管理公司(Destination Management Companies, DMC)、2家專業展覽籌辦公司(Professional Exhibition Organizer, PEO)、2家旅行社及1家航空公司（中華航空）等。

觀光局說，IMEX Frankfurt為全球指標的MICE展覽，疫前每年吸引160國、約15000位會展專業人士參加。今年預計超過50個國家旅遊局及各國專業會展組織、旅行社與國際酒店集團等單位參與，展示新型服務產品，或相互交流最新會展旅遊資訊。

觀光局 旅行社

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