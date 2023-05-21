瑪娃颱風將轉中颱最新路徑曝 賈新興：有朝台灣北部機率

今年第二號颱風瑪娃昨天下午生成，中央氣象局表示，最快明增強為中度颱風。上午8時的颱風中心位置在關島南南東方810公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3420公里海面上），以每小時13公里速度，向北北西進行。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析最新預報路徑，有1至2成機率朝呂宋島方向，有5-10%朝台灣北部，5月23日至5月24日路徑出現兩個明顯的分叉點，待觀察。

賈新興說，當颱風生成後對台灣的影響，應該只有會跟不會兩種可能，所以是各50%的機率。目前根據高解析模式路徑顯示，5月28日至5月29日從宮古島至那霸之間通過的機率最高。系集平均路徑顯示，5月29日至5月30日於宮古島附近有減弱的跡象。