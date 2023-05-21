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台灣周邊血管學會成立 盼及時治療避免截肢

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣周邊血管學會5月21日成立。記者李青縈／攝影
台灣周邊血管學會5月21日成立。記者李青縈／攝影

台灣周邊血管學會21日成立，為國內首個周邊血管學術組織。發起人中醫大附醫周邊血管科主任徐中和表示，周邊血管疾病在國內長期被忽視，希望透過發起學會，幫助民眾得到及時即時診斷與正確治療，避免受截肢的命運。

心臟血管內科醫師、外科醫師、放射科醫師、放射師、護理師以及國內醫界權威包括心血管疾病介入性治療及研究權威等皆參與「台灣周邊血管學會 TSPI （Taiwan Society of Peripheral Interventions）」。

日本周邊血管治療學術組織 JET前代表理事飯田修亦到場見證學會成立，他說，台灣跟日本都走向高齡化社會，加上都是糖尿病盛行國家、兩國狀況相近，希望雙方在臨床技術上交流、共享經驗。徐中和也說，我國與日本人種、基金都比較接近，現行很多臨床研究、治療都是針對西方人種來做，並沒有那是和亞洲體型，因此會跟日本聯手希望可以打造做適切治療方式。

徐中和說，周邊血管疾病在國內長期被忽視，不少病人下肢傷口久久無法癒合、看了很多醫師，結果都沒發現是下肢動脈阻塞造成傷口不易癒合，如果及早發現問題在動脈並及時處理可以避免慢性動脈阻塞造成截肢。又或是突然下肢麻痛、 冰冷或無力， 求診數科醫師都沒想到是急性下肢動脈阻塞， 最後導致約有三成病人最後不幸走上被截肢的命運。

徐中和表示，我國長期以來缺乏投注在血管超音波專業檢查人員培訓及教育栽培上造成診斷不便，因此與志同道合的醫師一起發起學會，希望幫助更多民眾得到即時診斷與正確治療，避免受截肢的命運。

台灣周邊血管學會成立目標在於提高醫護人員的專業素質，推動周邊血管醫學發展，為患者提供最優質的護理和治療服務。學會將通過學術活動和交流會議，提供不斷學習和成長的機會給會員。

台灣周邊血管學會未來將引進新的周邊動脈藥物氣球、 藥物支架、 動脈鈣化斑塊清除器械、急性溶栓取栓器械等，並推廣新的手術治療， 包括以腎動脈電燒治療高血壓、免開刀攝護腺導管手術治療、 關於男性病患幸福的鳥動脈微創治療手術，以及細胞治療在下肢動脈的應用等等。

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