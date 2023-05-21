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瑪娃颱風最快明轉中颱未排除侵台可能 明晚起全台降雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明晚到周二清晨，全台降雨明顯，尤其西半部更盛。示意圖。圖／本報資料照片
明晚到周二清晨，全台降雨明顯，尤其西半部更盛。示意圖。圖／本報資料照片

今年第二號颱風瑪娃昨天下午生成，中央氣象局表示，最快明增強為中度颱風，但是否侵台變數待定。不過，明天將先有另一道鋒面來襲，明晚到周二清晨，全台降雨明顯，尤其西半部更盛。溫度方面變化大，明天北台灣等地明顯高溫，上看36度，周二又劇降至24度，周三又回升至30度。

颱風方面，中央氣象局預報員張承傳指出，瑪娃颱風今天上午位於鵝鑾鼻東南東方3400公里海面、關島南南東方800公里，預估朝北北西方向往日本南方海面接近，增強速度快，最快明增強為中度颱風。

他說，周三開始，北邊太平洋高壓較強，瑪娃颱風轉西北西方向前進，周五離台灣還有1800公里，因此是否侵台，尚待觀察；若太平洋高壓持續偏強，影響瑪娃走向，就可能影響台灣。

至於鋒面影響，張承傳說，周一晚間到周二清晨通過台灣，這波鋒面移動速度快、結構完整，各地降雨機率高，因此明晚到後天清晨，雨勢最明顯，西半部有短延時強降雨伴隨局部大雨。

他說，周二白天鋒面移動到巴士海峽，降雨減緩，離鋒面較近的中南部、花東仍有短暫陣雨或雷雨；午後山區也有較強對流發展，有明顯降雨；北部、東北部周二降雨零星。

周三、四轉偏東風、東北風，花東有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周五、六轉東北風，花東、東北部有零星降雨。周三到周六，西半部多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。

溫度方面，明天西南風增強，天氣較熱，北部、花東高溫約35度到36度，北台灣、大台北、花東有明顯高溫，東南部有焚風機率。周二東北季風增強，天氣轉涼，大台北、桃園、東北部，高溫降至24度到25度；其他地區降雨明顯，溫度也略降。到了周三氣溫回升，高溫可至30度。

此外，中央氣象局今天上午11時36分，也發布高溫資訊，中午前後台南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

一周天氣提示。圖／中央氣象局提供
一周天氣提示。圖／中央氣象局提供
颱風路徑預報。圖／中央氣象局提供
颱風路徑預報。圖／中央氣象局提供

高溫 颱風 氣象局

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