環保署燙手山芋 協和四接25日將5度闖關環評初審

台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站（四接），新版本位址接近基隆港嘴，引發船隻安全疑慮，目前正進行環評程序，上一次環評初審會議已是去年7月，但因遇九合一大選、公投爭議，加上台電申請展延，直到今年4月底才補正資料，並將於5月25日召開第5次環評初審會議。

協和電廠更新改建案主要是將協和電廠既有4部燃油機組拆除，改為新建2部總容量260萬瓩以下的燃氣複循環機組，並填海造陸興建天然氣接收站（四接）。由於建設四接需填海造陸，對環境衝擊較大，環團擔憂恐「活埋珊瑚」、趕走保育類綠蠵龜及玳瑁等，今年發起「護海公投」，拒絕填海造地。

本案2018年進入二階環評、2019年台電提出縮減填海造陸面積，由29.8公頃減為18.3公頃（2.0版），但數度闖關環評失敗，環委要求再縮小填海造陸面積，並評估不需填海造陸的替代方案；2022年7月召開第4次環評初審，台電提出3.0版，維持填海造陸，但面積再縮減至14.5公頃，並東移至西防波堤外側。

環委仍認為台電應將東移方案具體量化、補充多項數據，最終決議於去年9月30日前補正再審，但遲未有下文。環保署綜計處長劉宗勇表示，台電去年提出的方案已避開最大塊區域，但還有部分珊瑚無法避開，台電為調整東移方案及生態問題，以及與當地政府和居民溝通，因此申請展延，已於今年4月28日下午補正資料。

劉宗勇表示，當地居民及民間團體建議興建浮動式天然氣接收站，但其缺點為季節風浪大時無法使用，台電認為浮動碼頭只能作為短期方式，若要解決供養問題，長期來看仍須設置固定式碼頭，但就需面對水下生態如珊瑚等問題；協和電廠更新改建案將於本周四召開第5次環評初審會議。

另基隆市長謝國樑19日於基隆市議會進行市政總質詢時，議員指出協和電廠改建案將於25日召開環評，若通過恐影響基隆百年發展，認為市府應在環評召開前行文相關單位表達立場，並詢問市長能否親自出席環評；謝國樑表示，當天該時段仍為議會總質詢時間，若議會同意他將出席環評，若無法，將指派副市長出席表達意見。