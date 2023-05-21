明天爆熱東南部有焚風 明晚起鋒面強襲 1張圖看雨區

氣象局說，今年第2號颱風瑪娃，未來將以北北西轉西北的方向前進，因距離尚遙遠，對台灣天氣短期內無影響。

明天清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。白天仍在鋒面前西南風的環境，帶來較多水氣及溫暖空氣，中南部地區有局部短暫陣雨的機會，其他地區白天大多為多雲到晴、可以見到陽光，感受高溫悶熱，各地普遍高溫來到31至33度，局部溫度會再更高一些，東南部有焚風發生的機會。

氣象局說，隨著鋒面逐漸靠近，明天愈晚北部地區也可能有局部短暫陣雨出現。

明晚起至周二清晨鋒面南下，西半部地區降雨明顯，有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨與局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部降雨。

周二白天起鋒面南移至巴士海峽，降雨減緩，不過中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區有亦零星短暫陣雨，且東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼。

周三起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；周三至周六水氣相對少，天氣變化較小，僅東部及東南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。