上看33度高溫還會更熱 明晚鋒面影響「由北往南降雨」

今天是24節氣的小滿。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天受西南風影響，氣溫將會比昨天再高一些，北、東部高溫可達29-31度、中部29-32度、南部30-33度。

他說，環境水氣仍較多的情形，各地天氣大致是多雲偶有零星短暫雨，也不時有陽光露臉機會。午後山區受地形及熱力作用影響，對流發展條件較好，降雨機會再高一些。前往山區活動留意天氣變化。

明天將再有一道鋒面將逐漸往南靠近台灣，方俊元說，白天台灣受到鋒前西南風增強影響，暖空氣移入的情況更明顯，高溫會進一步上升，預估會比今天再高2-4度。

天氣方面，明天白天各地大致晴到多雲、午後雲量增多山區有局部短暫雨，中南部降雨機率較高一些，有機會受迎風面降雨影響偶有短暫雨。

他表示，明天到了晚間鋒面開始影響，將由北往南開始有短暫陣雨或雷雨出現，各地降雨機率都會提高，並且中北部也會有較明顯雨勢的機會，晚上出門小心天氣變化。

方俊元說，周二白天隨著鋒面通過後，東北季風增強，北部、東北部氣溫會稍微轉涼、中南部及花東影響則較小。鋒面通過後仍有殘留水氣在影響，各地還是有短暫陣雨機會，要到周三各地天氣才會明顯好轉，各地都是晴到多雲的天氣。

另外，方俊元說，今年第2號颱風瑪娃將持續往西北方向移動，後續轉向日本南方海面移動，對

台灣不會直接影響，不過預報仍存在些不確定性，路徑北轉幅度仍需觀察。