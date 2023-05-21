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上看33度高溫還會更熱 明晚鋒面影響「由北往南降雨」
今天是24節氣的小滿。天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天受西南風影響，氣溫將會比昨天再高一些，北、東部高溫可達29-31度、中部29-32度、南部30-33度。
他說，環境水氣仍較多的情形，各地天氣大致是多雲偶有零星短暫雨，也不時有陽光露臉機會。午後山區受地形及熱力作用影響，對流發展條件較好，降雨機會再高一些。前往山區活動留意天氣變化。
明天將再有一道鋒面將逐漸往南靠近台灣，方俊元說，白天台灣受到鋒前西南風增強影響，暖空氣移入的情況更明顯，高溫會進一步上升，預估會比今天再高2-4度。
天氣方面，明天白天各地大致晴到多雲、午後雲量增多山區有局部短暫雨，中南部降雨機率較高一些，有機會受迎風面降雨影響偶有短暫雨。
他表示，明天到了晚間鋒面開始影響，將由北往南開始有短暫陣雨或雷雨出現，各地降雨機率都會提高，並且中北部也會有較明顯雨勢的機會，晚上出門小心天氣變化。
方俊元說，周二白天隨著鋒面通過後，東北季風增強，北部、東北部氣溫會稍微轉涼、中南部及花東影響則較小。鋒面通過後仍有殘留水氣在影響，各地還是有短暫陣雨機會，要到周三各地天氣才會明顯好轉，各地都是晴到多雲的天氣。
另外，方俊元說，今年第2號颱風瑪娃將持續往西北方向移動，後續轉向日本南方海面移動，對
台灣不會直接影響，不過預報仍存在些不確定性，路徑北轉幅度仍需觀察。
中央氣象局說，輕度颱風編號瑪娃，中心在關島南南東方880公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3490公里海面上），以每小時9公里速度，向北北西進行。
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