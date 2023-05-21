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赴麥加朝覲 疾管署：預防接種有規範 不只要2劑新冠疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
沙烏地阿拉伯麥加朝覲注意事項。圖／疾管署提供
沙烏地阿拉伯麥加朝覲注意事項。圖／疾管署提供

伊斯蘭教年度盛事沙烏地阿拉伯麥加朝覲將在6月26日展開，每年都吸引數百萬名信徒前往。疾管署提醒，因人潮聚集，朝覲者可能暴露於傳染病風險下，計畫前往當地的民眾，須留意沙國預防接種規範，行前2至4周也應先到旅遊醫學門診諮詢。

針對前往麥加朝覲的民眾，疾管署說民眾應留意當地政府疫苗規定，第一，朝覲者必須完成2劑COVID-19疫苗接種，而沙烏地阿拉伯認可的疫苗，包含： Pfizer-BioNTech、莫德納及AstraZeneca等。詳細疫苗清單資訊請詳見沙國衛生部網站： https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Approved-Vaccines/Pages/Outside-the-Kingdom.aspx

再者，當地政府亦規定，朝覲者必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，效力為5年。

由於沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情等級第一級注意（Watch）國家，民眾前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱鴕等動物奶，若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應佩戴口罩並於當地就醫，並於返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。

此外，疾管署建議朝覲信徒接種季節流感疫苗、A型肝炎疫苗、傷寒疫苗及麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

流感疫苗 沙烏地阿拉伯

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