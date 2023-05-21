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今年第2號颱風「瑪娃」生成 恐影響梅雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
今年第2號颱風瑪娃（Mawar）生成，中心位於台灣東南方約3450公里，目前近似滯留。圖／取自日本氣象廳網站
今年第2號颱風瑪娃（Mawar）生成，中心位於台灣東南方約3450公里，目前近似滯留。圖／取自日本氣象廳網站

今年第二號颱風「瑪娃（MAWAR）」昨下午在關島海面生成，路徑朝北北西轉西北移動，中央氣象局預估，由於距離台灣遙遠、路徑變化大，短期內對台灣沒有影響，可觀察時間點落在廿八日、廿九日左右。另外，下波鋒面預計明晚間報到，西半部地區要留意短延時強降雨。

氣象局預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓結構發展明顯，昨下午升格為輕度颱風「瑪娃」，截至傍晚仍距離台灣三千五百公里，朝北北西轉西北走，可能路徑為朝北轉朝日本南方海面，或往西進到菲律賓。

黃恩鴻指出，「瑪娃」雖有愈來愈強趨勢，但因路徑變化大、距離遙遠，對台灣影響不確定性高，最快也要到廿八日、廿九日才會靠近台灣。若颱風靠近改變大環境氣流，將降低梅雨鋒面生成機率。

黃恩鴻表示，今天環境偏西南風，清晨到上午，中南部地區有零星短暫陣雨，午後近山區有局部短暫陣雨，其他各地為多雲到晴，溫度平均在卅度以上；明天晚間鋒面報到，影響至周二清晨，西半部地區有短延時強降雨或局部大雨。他也說，這波鋒面「來得快，去得也快」，周二白天起改為東北季風影響轉乾，北部地區溫度約降為廿六、廿七度。

颱風 氣象局 東北季風

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