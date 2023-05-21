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北榮、台大 發現預測肝癌關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台大醫院與台北榮總昨舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會，由台大醫院長吳明賢（右）與台北榮民總醫院長陳威明（左）聯合主持。記者曾吉松／攝影
台大醫院與台北榮總昨舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會，由台大醫院長吳明賢（右）與台北榮民總醫院長陳威明（左）聯合主持。記者曾吉松／攝影

肝癌為國病，台大醫院、台北榮總共同研究發現，連續監測慢性B肝合併肝硬化患者體內的甲型胎兒蛋白序列上升，可預測半年後罹患肝癌的機率，另兩院共同研究也發現，聽神經受損引起的極重度聽損，致病原因與多個基因變異有關，利用新型病毒載體進行基因治療，可改善病鼠聽力和平衡表現，未來有望用於聽障者。

台大醫院院長吳明賢說，與北榮合作是「少林與武當的結合」，開創一加一大於二效應。台北榮總院長陳威明說，重粒子及質子治療也將相互合作。

兩院昨於會中發表超過卅項合作研究，台大醫院副院長高嘉宏和台北榮總醫學研究部基礎研究科主任霍德義利用長期追蹤肝病資料庫，探討肝癌患者的精準預測和精準醫療。高嘉宏說，肝癌常無症狀，難以早期發現及治療，傳統治療常是所有病人一體適用，療效可能不佳。

高嘉宏說，慢性B肝合併肝硬化患者長期接受口服抗病毒藥治療，可有效降低肝癌風險，經研究發現，連續監測患者體內甲型胎兒蛋白序列上升，則可預測半年後肝癌發生。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉與台北榮總醫學研究部主治醫師鄭彥甫共同研究指出，國內幼兒罹患內耳、聽神經等疾病引發感音性聽損，其中約三分之二患者致病為基因問題。研究團隊利用新型病毒載體進行基因治療，於動物實驗效果顯著，對未來兒童聽損基因治療持著樂觀態度。

台大醫院 肝癌 患者

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