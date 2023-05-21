隔熱紙納管 專家：應科學佐證 漸進推動

交通部規畫未來無論計程車或自用車都將規範隔熱紙透光率，訂定標準除參考國外數據，也參考國內車輛現行張貼狀況，不過專家認為，各國環境條件不同，隔熱紙透光率建議應以科學數據或專業醫學角度佐證，另可採漸進式納管，以避免民眾反彈。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，各國氣候環境條件及民風對個人隱私的感受不同，應以業者提供科學數據或專業醫學角度佐證，檢核隔熱紙對交通事故影響程度，在開放平台充分調查，才不會上路後出現反彈聲浪。

他也提醒，若一昧以視線安全為由規範，不從真正造成事故的主因下手，後續恐連安全帽鏡片顏色、能否戴墨鏡開車，都被用來轉移交通事故傷亡問題焦點，衍生出另一波爭議。

台灣交通安全協會副理事長林志學也說，一般事故聯單不會註記是因隔熱紙看不清路況所致，但其實只要受視線影響導致的事故，都可能與隔熱紙有關。國際標準雖然是值得參考依據，若要避免反彈，建議朝漸進式規範。

陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授張新立表示，規範隔熱紙透光率是國際趨勢，除了避免在氣候不佳及夜間影響視線，也對治安防範較有保障。若擔心規範後影響層面過大，建議朝分階段規範，像是先針對新車掛牌納管，及要求既有車輛更換隔熱紙時需遵守新規等，從民眾角度出發。