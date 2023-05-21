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自用車隔熱紙透光率 交通部擬納管

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
汽車隔熱紙透光率屢屢引發爭議，現行僅規範計程車，公路總局未來擬擴大納管自用車，六月底前提送方案至交通部。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
汽車隔熱紙透光率屢屢引發爭議，現行僅規範計程車，公路總局未來擬擴大納管自用車，六月底前提送方案至交通部。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範，且透光率檢測為目測法，遭質疑毫無安全標準。交通部公路總局指出，五月起已請各區監理所使用儀器蒐集自用車相關數據，預計六月底前提送方案至交通部研議，未來無論計程車、自用車都將納管。

據了解，近期汽車代驗廠、各區監理所等都已在車主驗車時，收集隔熱紙狀態資料，其中在前檔玻璃的透光率差距甚大，從百分之八十至百分之卅三都有，兩側車窗透光率更低，多是百分之廿、百分之卅，甚至還出現百分之七。

由於國際上，包括日韓星等國，都規定汽車前擋透光率不得低於百分之七○。汽車經銷、保養廠劉姓業務表示，台灣夏天高溫難耐，一般民眾張貼隔熱紙，普遍選擇的透光率都在百分之廿至百分之卅五，選擇百分之七十以上透光率者僅占一成。若將標準訂在符合國際的百分之七十，估有九成以上車輛受影響。

他也說，透光率百分之廿至百分之卅五隔熱紙平均價格約一萬元內，若選擇透光率百分之七十又要達到相同隔熱、防曬效果，價格約會貴上一倍。

因治安考量，現行法規僅規定計程車車窗玻璃不得黏貼不透明色紙或隔熱紙，實際檢測方式是由外向內目測。台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，計程車駕駛因隔熱紙規範，夏天冷氣都要開很強，不僅乘車者感受不適，也不利於環保。若以交通安全角度，應規範前擋玻璃即可，且比起在監理站逐一檢測，不如直接從源頭張貼廠管理。

公路總局表示，四月已邀集相關公部門、專業研究機構交換意見，未來將採用儀器檢驗透光率，近期除蒐集各國檢驗標準，五月也請各區監理所使用儀器蒐集現行自用車透光率相關數據，作為訂定標準參考。若評估實施後對民眾影響不大，將規畫所有車輛同步上路；若影響較大，則分階段從計程車優先實施，再逐步擴及至一般小客車，至於是否溯及既往，會再研議。

公路總局也說，隔熱紙檢驗規範上路後，除定期檢驗外，若有民眾檢舉，車輛也需至監理站報到臨檢，未依規定回來臨檢可處九百至一千八百元罰鍰。

計程車 臨檢 監理站

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