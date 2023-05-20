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颱風瑪娃對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

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「瑪娃」對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局提供未來3天雨勢變化圖。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來3天雨勢變化圖。圖／氣象局提供

今年第2號颱風「瑪娃(MAWAR)」今天下午在關島海面生成，路徑朝北北西轉西北移動，中央氣象局預估，由於距離台灣遙遠、路徑變化大，短期內對台灣沒有影響，可觀察時間點落在28日、29日左右。另外，下波鋒面預計周一晚間報到，西半部地區要留意短延時強降雨，其他地區也有雨勢。

氣象局預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓結構發展明顯，今天下午約2點升格為輕度颱風「瑪娃」，截至傍晚仍距離台灣3500公里，朝北北西轉西北走，可能路徑為朝北轉朝日本南方海面，或往西進到菲律賓，對台灣影響不確定性高。

黃恩鴻表示，明天環境偏西南風，清晨到上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後近山區有局部短暫陣雨，其他各地為多雲到晴，溫度平均在30度以上；周一晚間鋒面報到影響至周二清晨，西半部地區有短延時強降雨或局部大雨，其他地區也有雨勢。

他指出，周二白天起改為東北季風影響轉乾，北部地區溫度約降為25、26度，各地雨勢趨緩。周三起東北季風減弱，一路到周六僅花東地區有零星降雨，其他地區都是多雲到晴天氣。

東北季風 氣象局 颱風

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