COVID-19第4波疫情 口服抗病毒藥至少4個月儲量

COVID-19自5月1日起防疫降階至今不到1個月，已進入第4波流行。疾管署今天公布，口服抗病毒藥使用率較前2個月增加，目前儲量皆可使用4到6個月，籲具重症風險因子者應就醫。

歷經1197天抗戰，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）法定傳染病自5月1日起從第五類改為第四類，疫苗及藥品使用不受影響，但中央流行疫情指揮中心解編，疫苗接種假同步退場。

隨COVID-19防疫降階，近期COVID-19疫情各項監測指標皆上升，衛生福利部疾病管制署16日公布，正式進入第4波流行。

疾管署今天發布新聞稿表示，統計至5月19日截止，確診個案口服抗病毒藥使用率為21.5%、5萬3909人份，與3月的18.7%、4月的16.1%相比，均呈現增加趨勢。

疾管署強調，COVID-19抗病毒藥物儲備情形，包含針劑、口服抗病毒藥物、單株抗體等儲備量能皆可再使用4至6個月，並訂有開口式合約，確保COVID-19抗病毒藥物儲備量充足無虞。

疾管署提醒，輕症但具高風險因子患者仍爲口服抗病毒藥物公費對象，包括65歲以上、孕婦、產婦（產後6週內）、具慢性病或具影響免疫功能疾病的民眾，具重症風險因子者應就醫並經醫師評估治療效益及風險，充分告知病人後，即可開立COVID-19抗病毒藥物進行治療。