浩角翔起守護兒少福利 逾1520位民眾瘋公益齊說愛

由慧榮科技贊助、浩角翔起擔任愛心大使發起「為愛『家』把勁！公益活動，今日選在5月20日（520，我愛你））的特別日子，在花博公園舉辦花海廣場參與公益園遊會。呼應520我愛你的日期諧音，與忠義基金會攜手提出最暖告白：愛家要大聲說、投入公益活動要不遺餘力。

慧榮致力弱勢兒少關懷，支持忠義基金會長達9年，除受疫情侷限無法舉辦外，每逢母親月皆擴大舉辦愛心園遊會，盼為失依兒少爭取較穩定的生活支持，累計八場超過2萬4000人共同參與，透過微購物、邀志工、與社區同樂等強調共好的型態，降低公益參與門檻，並提高各界對社會付出愛的意願，近3年更聚焦於籌募兒少福利園區創建經費。在疫情稍緩的此刻，將幫失依兒蓋新家園心願持續推進，扶助預定於中壢創建的兒少福利園區，能於113年動工，並順利於3年內完工。

為強調守護兒童不是一蹴可幾的快閃行動。要撐起一個家園並守護身在其中的家人，只宣告「我愛你」不足夠，必須用行動付諸一輩子的承諾，特別邀請浩角翔起擔任築愛大使，並與慧榮總經理苟嘉章和忠義基金會代表手持象徵「蓋房子」的9大服務磚塊，說明兒少福利園區的各項服務，會構築在忠義72年來穩固的服務基石上，除了提供0-18歲短中長期安置與國內外收出養媒合，「托嬰中心」、「早療中心」、「社區共融」、「環保生態」與「友善育兒」，都將融入園區服務的關鍵任務中。

苟嘉章會後接受採訪時表示，藉著520這一天，匯聚大眾力量，傳達「為愛『家』把勁」的主要精神，更盼「有錢出錢、有力出力」，構築一個讓失依兒安身立命，永遠有家可歸之處。

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助650位以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。近年以「兒少福利園區」為主要服務願景，盼為遭遇暴力、遺棄、不當對待的弱勢孩子重生盡力。