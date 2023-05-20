極重度聽損基因治療 台大、北榮聯手研究獲重大成果

兒童聽損影響生長發育、學業和社會適應能力，如何治療是醫界最關心的議題之一。台大醫院、台北榮總共同研究發現，聽神經受損引起的極重度聽損，致病原因可能是多個基因變異，進而影響內耳毛細胞和神經元功能，同時降低人工電子耳效果。研究發現，經利用新型病毒載體進行基因治療，於動物實驗可改善小鼠的聽力和平衡表現，未來有望應用於人體，為聽障患者帶來了新希望。

台大醫院、台北榮總為國內兩大醫學中心，自民國96年4月4日簽訂教學研究合作計畫，每年由兩院各提撥1000萬元，就不同醫療領域發展需求之議題進行合作，今天兩院共同舉辦「台大醫院與台北榮總兩院教學研究合作計畫成果發表會」。台大醫院院長吳明賢說，與北榮合作是「少林與武當的結合」，透過醫療精英的相互合作，開創一加一大於二的效應。

在聽神經病變精準醫療，改善兒童聽損問題研究議題，台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉說，耳朵構造包括外耳、中耳、內耳及聽神經，如感冒造成中耳炎引起聽損，此為傳音性聽損，中耳炎痊癒後，聽損也可痊癒，但內耳、聽神經等疾病引發的感音性聽損，新生兒盛行率約為千分之三至四，而往後出現延遲中度聽損兒童比率為2%，其中約三分之二患者致病原因是基因問題。

吳振吉指出，聽損治療方式依程度不同，若是中、重度聽損為使用助聽器，極重度聽損則使用人工電子耳等，但如果聽神經已受損，就會影響人工電子耳的功能。經研究發現，人工電子耳效果不佳可能是多個基因變異，進而影響內耳毛細胞和神經元的功能，降低人工電子耳效果。

因此，研究團隊利用新型病毒載體進行基因治療，於動物實驗可改善小鼠的聽力和平衡表現，並顯著改善螺旋神經元的數目與形態，未來有望應用於增強現有人工電子耳的效能。這成果為聽障患者帶來了新的希望，並將對未來聽力恢復領域的研究產生深遠影響。

至於，未來是否有機會可以用在兒童身上？台北榮總醫學研究部主治醫師鄭彥甫說，團隊致力於研究聽障者精準及基因醫療，目前對於未來兒童聽損的基因醫療「抱持著樂觀的態度」，並與國外藥廠、生技公司在臨床、基礎研究積極合作，往後應會有一些進展。

台北榮總及台大醫院今於會中發表超過30項合作研究，包括「預測肝癌發生及治療預後，打造肝癌患者的精準醫療」、「腫瘤免疫微環境調控的轉譯醫學探討」、「聽神經病變之精準醫療，改善兒童聽損問題」及「動脈硬化血管病治療新標的：靶向內質網蛋白TXNDC5」四項重要研究成果。