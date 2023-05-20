新冠第4波疫情來襲 台大、北榮院長「熱線24小時暢通」

新冠進入第四波疫情，國內醫界兩大醫學中心，台大醫院院長吳明賢及台北榮總院長陳威明紛紛表達看法。台大醫院院長吳明賢說，後疫情時代是多病毒共存時代，面對下一波疫情，最重要的是要監測病毒有無產生新的變異。台北榮總院長陳威明表示，疫情嚴峻時，他的心情是「戒慎不恐懼」，面對第四波疫情是「謹慎不擔心」。

台大醫院與台北榮總今合辦「台大醫院與台北榮總兩院教學研究合作計畫成果發表會」。陳威明說，面對新一波疫情，萬一高齡長者確診人數增加，可是現在專責病房已大幅減少，如果北榮病人數增多時，相信台大會伸出援手，若台大有需求時，北榮也會伸出援手，一起守護國人健康，與台大吳明賢院長的熱線是「24小時暢通」。

吳明賢表示，世界衛生組織（WHO）已取消新冠疫情為緊急公共衛生事件，但往後不是「公主與王子過著幸福快樂的生活」，後疫情時代是多病毒共存的時代。台北榮總位在台北市北區，台大醫院則接近南區，當萬華疫情爆發時，台大相對是「受災戶」，但都會將訊息通知北區的醫院，在專責病房等防疫調整，讓醫療資源互通有無。

吳明賢指出，SARS疫情得到的經驗，國內醫療量足夠，但如果各醫院只顧自己，沒有醫療體系的概念，這樣是不行的，面對嚴峻後疫情時代，台大與北榮會做的更好、更密切，照顧全民的健康，這是兩家醫院的責任。

陳威明說，新冠疫情嚴重時，台大醫院急診、病房面臨很大危機，北榮立即開設專責病房，協助收治南區重症病人，「這是南北醫院一條心」，而在重粒子及質子治療也會加以合作。

吳明賢說，北榮重粒子癌症治療中心日前開幕，應是日本以外，亞洲第一個重粒子治療中心，未來台大若有合適個案，將會轉診至北榮治療，而台大目前則有質子治療，也可以收治合適的病人，「倚天劍有倚天劍的好處，屠龍刀有屠龍刀的優點」，可以把醫療優點做最大的運用。

陳威明表示，質子治療已足夠治療許多癌症，對放射線治療敏感度高的病人，適合質子治療，就不需要「大砲」治療，但如果是軟骨癌、脊索瘤等對放射線治療敏感度低的癌症，就需要重粒子治療，北榮與台大各取所長一起合作，這絕對是好事。

「重粒子中心一年電費需3000多萬元，北榮是流血在做。」陳威明說，但很多病人就是需要重粒子治療，可是也有很多病人用質子治療即可，「未來若要與台大簽訂什麼計畫，一切都好談」。