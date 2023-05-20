快訊

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

颱風瑪娃對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

5億高中生墜樓亡 陸配母身分已遭註銷繼承恐再波折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠第4波疫情來襲 台大、北榮院長「熱線24小時暢通」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院與台北榮總上午舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會」，台大醫院長吳明賢（右）與台北榮總院長陳威明（左）主持，會中發表超過3 項合作研究成果。記者曾吉松／攝影
台大醫院與台北榮總上午舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會」，台大醫院長吳明賢（右）與台北榮總院長陳威明（左）主持，會中發表超過3 項合作研究成果。記者曾吉松／攝影

新冠進入第四波疫情，國內醫界兩大醫學中心，台大醫院院長吳明賢及台北榮總院長陳威明紛紛表達看法。台大醫院院長吳明賢說，後疫情時代是多病毒共存時代，面對下一波疫情，最重要的是要監測病毒有無產生新的變異。台北榮總院長陳威明表示，疫情嚴峻時，他的心情是「戒慎不恐懼」，面對第四波疫情是「謹慎不擔心」。

台大醫院與台北榮總今合辦「台大醫院與台北榮總兩院教學研究合作計畫成果發表會」。陳威明說，面對新一波疫情，萬一高齡長者確診人數增加，可是現在專責病房已大幅減少，如果北榮病人數增多時，相信台大會伸出援手，若台大有需求時，北榮也會伸出援手，一起守護國人健康，與台大吳明賢院長的熱線是「24小時暢通」。

吳明賢表示，世界衛生組織（WHO）已取消新冠疫情為緊急公共衛生事件，但往後不是「公主與王子過著幸福快樂的生活」，後疫情時代是多病毒共存的時代。台北榮總位在台北市北區，台大醫院則接近南區，當萬華疫情爆發時，台大相對是「受災戶」，但都會將訊息通知北區的醫院，在專責病房等防疫調整，讓醫療資源互通有無。

吳明賢指出，SARS疫情得到的經驗，國內醫療量足夠，但如果各醫院只顧自己，沒有醫療體系的概念，這樣是不行的，面對嚴峻後疫情時代，台大與北榮會做的更好、更密切，照顧全民的健康，這是兩家醫院的責任。

陳威明說，新冠疫情嚴重時，台大醫院急診、病房面臨很大危機，北榮立即開設專責病房，協助收治南區重症病人，「這是南北醫院一條心」，而在重粒子及質子治療也會加以合作。

吳明賢說，北榮重粒子癌症治療中心日前開幕，應是日本以外，亞洲第一個重粒子治療中心，未來台大若有合適個案，將會轉診至北榮治療，而台大目前則有質子治療，也可以收治合適的病人，「倚天劍有倚天劍的好處，屠龍刀有屠龍刀的優點」，可以把醫療優點做最大的運用。

陳威明表示，質子治療已足夠治療許多癌症，對放射線治療敏感度高的病人，適合質子治療，就不需要「大砲」治療，但如果是軟骨癌、脊索瘤等對放射線治療敏感度低的癌症，就需要重粒子治療，北榮與台大各取所長一起合作，這絕對是好事。

「重粒子中心一年電費需3000多萬元，北榮是流血在做。」陳威明說，但很多病人就是需要重粒子治療，可是也有很多病人用質子治療即可，「未來若要與台大簽訂什麼計畫，一切都好談」。

「台灣的癌症病人有福了。」吳明賢指出，癌症是國人最大的威脅，如果不適合光子、質子治療的癌症，就可以使用重粒子，因此台大、北榮會構成防護網，站在病人的角度成為典範，讓病人選擇最適合的治療，而不是最貴的治療。

台大醫院與台北榮總上午舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會」，台大醫院長吳明賢（右）與台北榮民總醫院長陳威明（左）表達對第四波疫情的看法。記者曾吉松／攝影
台大醫院與台北榮總上午舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會」，台大醫院長吳明賢（右）與台北榮民總醫院長陳威明（左）表達對第四波疫情的看法。記者曾吉松／攝影
台大醫院與台北榮總上午舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會」，台大醫院長吳明賢（右）與台北榮民總醫院長陳威明（左）共同參與。記者曾吉松／攝影
台大醫院與台北榮總上午舉行兩院教學研究合作計畫成果發表會」，台大醫院長吳明賢（右）與台北榮民總醫院長陳威明（左）共同參與。記者曾吉松／攝影

台大醫院 疫情 癌症治療 榮總

延伸閱讀

台大與榮總兩院教學研究合作計畫成果發表會

張忠謀分析兩個「知識金字塔」造就台積電獨特商業模式

不用飛日本 國內第一座重粒子中心北榮開幕

再生醫療法草案 台大醫院院長：關注把關、補償機制

相關新聞

恐怖眼藥水釀4死！有人「摘眼球保命」 食藥署說話了

點眼藥水竟失明、遭摘除眼球！美國疾病控制與預防中心（CDC）最新消息指出，今年初爆發的人工淚液遭綠膿桿菌感染問題，目前累...

「瑪娃」對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

今年第2號颱風「瑪娃(MAWAR)」今天下午在關島海面生成，路徑朝北北西轉西北移動，中央氣象局預估，由於距離台灣遙遠、路...

北捷推iPhone嗶卡搭車 悠遊卡公司爭取與Apple合作

台北捷運目前能直接無卡感應搭乘，只有Android系統手機，因此計畫斥資4.53億元更新閘門，預計2026年手機綁定信用...

中南部6縣市發布大雷雨訊息 慎防劇烈降雨、雷擊

中央氣象局今天下午4點40分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台南市、嘉義縣、彰化縣、南投縣、高雄市、雲林縣，預計持續時間至...

極重度聽損基因治療 台大、北榮聯手研究獲重大成果

兒童聽損影響生長發育、學業和社會適應能力，如何治療是醫界最關心的議題之一。台大醫院、台北榮總共同研究發現，聽神經受損引起...

國家級警報響了！雷雨轟炸屏東縣 從北到南10縣市豪雨

中央氣象局發布11縣市豪雨特報，鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市已有豪雨發生，今天屏東縣山區有局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦