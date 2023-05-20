花蓮門諾引入對比劑超音波 助B肝帶原者揪出早期肝癌

花蓮一名65歲男子今年初到門諾醫院做腹部超音波檢查，肝臟發現陰影，曾因顯影劑過敏的他與醫師討論後，接受「對比劑超音波」做進一步檢查，揪出一顆1.5公分的小腫瘤，開刀切除化驗，確認是肝癌初期。院方表示，今年引進的對比劑超音波，是透過超音波搭配對比顯影劑技術，解析度與成像都比傳統超音波清晰，看得更仔細，有助醫師即時判讀。

65歲的陳先生是B肝帶原者，有過敏史的他，曾因注射顯影劑造成嚴重嘔吐等症狀，也擔心輻射，選擇接受對比劑超音波檢查，他覺得醫療技術進步，讓花蓮患者可以就近檢查，不需要再奔波北上就醫。

門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩說，台灣肝癌醫學會資料顯示全台每年超過8千人死於肝癌，近6成發現時已經中晚期，因早期發現不易，肝癌也被稱為「無聲的殺手」。

戎伯岩表示，門諾醫院今年引進對比劑超音波，解析度與影像成像的程度都優於傳統超音波，可以幫助醫師即時判讀，更能準確揪出早期、小型肝腫瘤，對於醫師手術定位及術後的即時評估治療成果，提升治療完整度。此外，對比劑超音波沒有輻射、經由肺部代謝顯影劑，適合洗腎或腎功能不佳的患者使用，尤其對肝臟、脾臟有疑慮，或是需要詳細檢查者，都非常適合。