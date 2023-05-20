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戶政所結婚背板夯 外縣市新人也流行來高雄結婚

聯合報／ 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
旗津戶政事務所「海灘逐浪奔愛」結紙背板唯美風，吸引不少新人登記結婚，在此留下浪漫身影。圖／高市青年局提供
旗津戶政事務所「海灘逐浪奔愛」結紙背板唯美風，吸引不少新人登記結婚，在此留下浪漫身影。圖／高市青年局提供

高雄市20處戶政事務所去年推出創意十足的結婚背板，每月約上千對登記結婚新人留下身影，還吸引不少外地新人來登記結婚，旗津、鹽埕區登記人數成長3倍！製造浪漫的背後推手是青年局邀請的新銳設計師，一舉掀起「到高雄結婚」流行風。

高市青年局邀請設計為戶政事務所設計結婚背板，改造計畫一推出，躍為打卡熱點。包括岡山「愛情羊肉爐」、旗山「旗香冰菓室」、旗津「海灘逐浪奔愛」、鹽埕「人生的下一場戲」等背板主題，都深獲喜愛。

高市府統計，去年8月至今，平均每月吸引超過千對新人登記結婚，旗津、鹽埕去年1至8月登記人數各約80件，背板推出後暴增約300件，成長3倍之多。鼓山戶政事務所鹽埕辦公處主任王秋貴說，許多新人認為背板很美，特地從外地來登記，也順道安排愛河、駁二等浪漫景點。

高市青年局長張以理說，高市戶政結婚背板改造計畫，讓不少青年設計師能恣意揮灑，有些外縣市議員質詢時更要求以高雄為範本，提升戶政美學，台南四處結婚背板，即由參與高市背板改造計畫的新銳設計師操刀。

經青年設計師TAKO BOOM改造後，岡山「愛情羊肉爐」的復古風格背板大受好評。圖／夢境工作室提供
經青年設計師TAKO BOOM改造後，岡山「愛情羊肉爐」的復古風格背板大受好評。圖／夢境工作室提供

結婚 新人 高雄市

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