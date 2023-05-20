除種電外看不到漁業未來布局 學者520提產業4大困境

蔡英文總統執政七年，今天是她任內最後一次520；近日農委會主委陳吉仲陸續在公開場合細數政績；但學者點出目前漁業四大困境，包括光電吃掉生產魚塭、缺乏基礎育種，同時魚塭遭大量流浪犬入侵破壞都無人解決；而石斑魚、午仔魚遭到禁止出口大陸後，也未看見未來與後續，市場萎縮後，漁民何去何從，接下來糧食生產該如何規畫都沒目標，除了種電以外，看不到漁業未來布局。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，整個作業環境越來越糟，政府大力推廣魚電共生，光電把土地魚塭吞噬，漁民就不養了，三年前，虱目魚魚價很低，池邊價1台斤僅19元，養殖漁民賠死了，魚價低時也就讓光電進來更容易了，現在原本養殖虱目魚的地方都做了光電，虱目魚的價格也就更高了。

郭建賢說，光電的業務主要是電，不在乎可不可以養，並沒有把養殖戶的權益放在裡面，都是蓋完才來問「下面要養什麼好」；光電繼續搞下去，他實際上看到申請魚電共生的案例場成功的非常少，尤其屋頂型的成功案例屈指可數，這些案場未來恐怕沒什麼生產量；即使拿出來當示範場也不敢讓人參觀，未來把查核的責任放在縣市政府，地方一個養殖科不到10人，要如何有足夠的人力以及專業去稽核是否有養殖事實？況且稽核都是先去公文，案場也都知道哪天要來，不能臨時抽查，真能發現問題？

此外，郭建賢說，養殖漁業國家缺乏培育種源問題也很嚴重，近期虱目魚、鱸魚魚苗存活率魚苗不好，間接造成魚價又更高，虱目魚此時台灣無法提供、靠國外進口，但近口的魚苗可能產地生產就出問題，加上運輸過程長，種源也在弱化中，進口魚苗不佳、台灣也無足夠魚苗可供應；文蛤也有同樣問題，文蛤沒有種貝都靠租賃的，缺乏育苗以及健康種原，對整體養殖業影響不小。

他表示，這幾年政府拚命用各種方式扶植漁青，最後漁青不是回鄉投入新式養殖生產，而變成了盤商漁販，賣漁能賺錢，誰還要辛苦養殖，成了魚販後再回鄉去賺基層養殖戶的錢，本末倒置。

郭建賢表示，為了零撲殺政策，魚塭四處都是成群結隊的流浪犬，咬壞魚塭電線整個養殖池都爆掉的例子多的很，一次損失都是幾百萬；還有被狗追、人自撞電線桿者也不少；乾旱、颱風、淹水都還可算天然災害，流浪犬挖洞、咬壞魚塭電線、挖洞躲藏造成魚塭溫體崩塌損失，該怎麼算？埃及聖環、綠鬣蜥可以移除，為何流浪犬不行？成群結隊非常可怕，對養殖戶是很大危害。

他也說，中國大陸對台下農產品出口禁令後，石斑魚、午仔魚的未來與後續是什麼？並沒有看到政府的規畫，當初不少石斑魚養殖業者發現市場轉移後改養午仔魚，現在午仔魚也無法外銷大陸，整個市場萎縮掉以後，吃不了這麼多要怎麼辦；未來國內的養殖應該要轉養什麼？有哪些魚種是大眾化、需求足夠可補內需，那些品項適合外銷，都應該要規畫，讓國內的養殖業者去追隨，而不是讓養殖戶自己去試，沒有永續規畫願景在，接下來國內養殖要如何規畫生產，難道最終魚塭只有種電一途？