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不再一年只旺冬季泡湯 四重溪溫泉區導入農作體驗

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府結合車城郷四重溪休閒農業區的「溫泉米」品牌，將在稻米採收期開辦「稻町來呷飯」農事體驗活動，不僅打響「溫泉米故鄉」名號，更要讓四重溪整年都好玩。圖／縣府提供
屏東縣政府結合車城郷四重溪休閒農業區的「溫泉米」品牌，將在稻米採收期開辦「稻町來呷飯」農事體驗活動，不僅打響「溫泉米故鄉」名號，更要讓四重溪整年都好玩。圖／縣府提供

屏東縣車城鄉四重溪溫泉區觀光季活動期間狂吸客，天氣變後又是冷清清，縣府為扭轉「一年只旺冬季」的窘境， 除委外經營的溫泉公園「卡比園區」和青年旅創基地開辦山林文化遊程持續營運外，再結合在地四重溪休閒農業區的「溫泉米」品牌，將在稻米採收期開辦「稻町來呷飯」農事體驗活動，不僅打響「溫泉米故鄉」名號，更要讓四重溪整年都好玩。

縣府農業處長鄭永裕說，四重溪除了知名的美人湯外，也是「溫泉米故鄉」，四重溪休閒農業區是縣內第3個經農委會公告劃定的休閒農業區，位置得天獨厚，鄰近墾丁國家公園，區內具備不同型態產業、文化及景觀資源，縣府結合產業資源，發展主題性體驗活動，讓遊客在四重溪溫泉季活動以外期間，能有不同農業旅遊體驗，滿足遊客需求，帶動區域經濟永續發展。

四重溪休閒農業區理事長林桂芬說，27日舉辦「溫泉米的故鄉─稻町來呷飯」農事體驗，邀在地農事達人，帶領大家體驗傳統割稻、打穀，還有各式復古農具供遊客打卡拍照，並邀恆春半島手作達人，準備多項DIY手作體驗，教導利用垂手可得的果實種子製成精緻小吊飾，還可學習生態植物小常識；恆春半島最有名辦桌總舖師阿香師，當天用在地食材烹調最有地方味的特色料理，現場還有市集。

「不再『一年只旺冬季』！」縣府交通旅遊處長黃國維說，四重溪溫泉區位於「落山風風景特定區」遊憩廊帶上，為讓人氣不墜且帶動地方繁榮，溫泉公園依促參法委外經營簽約9年，業者進口6隻水豚打造的「卡比園區」和區內賣店、夜間燈飾仍持續運作，另屏南青年旅創基地團隊推動199縣道單車山林文化遊程，結合四重溪休閒農業區和鄰近牡丹鄉原民部落風情，一年四季都好玩。

屏東縣政府結合車城鄉四重溪休閒農業區的「溫泉米」品牌，將在稻米採收期開辦「稻町來呷飯」農事體驗活動，不僅打響「溫泉米故鄉」名號，更要讓四重溪整年都好玩。圖／縣府提供
屏東縣政府結合車城鄉四重溪休閒農業區的「溫泉米」品牌，將在稻米採收期開辦「稻町來呷飯」農事體驗活動，不僅打響「溫泉米故鄉」名號，更要讓四重溪整年都好玩。圖／縣府提供
屏東縣政府結合車城鄉四重溪休閒農業區的「溫泉米」品牌，將在稻米採收期開辦「稻町來呷飯」農事體驗活動，不僅打響「溫泉米故鄉」名號，更要讓四重溪整年都好玩。圖／縣府提供
屏東縣政府結合車城鄉四重溪休閒農業區的「溫泉米」品牌，將在稻米採收期開辦「稻町來呷飯」農事體驗活動，不僅打響「溫泉米故鄉」名號，更要讓四重溪整年都好玩。圖／縣府提供

溫泉季

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