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阿里山咖啡交流賽24日成績出爐 競標生豆增15公斤

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽24日將在阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績，緊接刺激競標登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽24日將在阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績，緊接刺激競標登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義阿里山莊園咖啡精英交流賽24日在阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績，緊接刺激競標登場，因近年生豆媒合量買家喊供不應求，今年單位媒合生豆調增至15公斤，去年日曬特等獎5公斤拍出52萬元價格，這次競標公斤數提高，是否會再度創下新紀錄，值得期待。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，今年總繳豆點數為104點，約去年290點的三成六，因每點繳豆數從8公斤調增至18公斤，媒合生豆總量達1560公斤，與去年媒合生豆1600公斤相當，24日上午阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績完，即開始精采的買家競標環節。

農業處表示，今年咖啡在開花期遇久旱缺水，開花量較往年減少影響授粉，使著果率大減，產量腰斬，但也因著果率減少，讓成功著果的咖啡漿果獲得更多養分，咖啡風味和口感更加豐富，品質提升。

嘉義縣咖啡產業發展協會總幹事伍子軒表示，去年參賽點數達290點創新高，為評選流程順暢度，今年規定每人每組僅限報名一點，另今年每點提高至18公斤，有15公斤用來媒合拍賣，滿足往年買家需求，並增加嘉義咖啡競爭力。　

鄭虞坪指出，已經是國際注目的阿里山莊園咖啡精英交流賽，參賽豆需先通過含水率、物理篩選後才能進入感官評鑑的初、複、決賽，為與國際賽制接軌，今年從初賽到決賽全程均採用COE杯測方式進行，初賽分數達80分以上才能進入複賽及決賽。　

去年嘉義縣阿里山莊園咖啡菁英交流賽生豆媒合會，吸引5、60名全國行家上山競標搶購，其中日曬特等獎5公斤拍出52萬元價格，每磅約4.7萬元，突破前年5公斤43萬元競標價；今年生豆增至15公斤，是否標價能再創新高，令人期待。

嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽24日將在阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績，緊接刺激競標登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽24日將在阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績，緊接刺激競標登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽24日將在阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績，緊接刺激競標登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽24日將在阿里山鄉樂野文化聚會所公布成績，緊接刺激競標登場。圖／嘉義縣政府提供

咖啡 阿里山 嘉義

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