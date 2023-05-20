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有效降雨...南部昨午後大雨狂瀉 南化水庫略增

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高屏溪、旗山溪略有降雨入南化水庫。圖／南水局提供
高屏溪、旗山溪略有降雨入南化水庫。圖／南水局提供

今年第三波梅雨自前晚在北部地區帶來豪大雨量造成部分災情，不過從昨天下午才稍稍下在水情嚴峻的台南、高雄一帶，南區水資源局指出，這波雨量雖沒能解除南部旱象，但已讓水情顯得樂觀，尤其大雨有效下在山區一帶，為曾文及南化水庫帶來進水，並有效提高旗山溪高屏兩溪河川的流量。

根據南水局統計，昨天降在曾文及南化水庫集水區的降雨量，分別為89及36毫米，預估將有600萬立方公尺以上進水效益。而在高雄地區甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰集水區，降雨量分別為50及32毫米，都比之前降雨來得有效，可提升旗山溪及高屏溪河川流量至每秒26.4及11.7立方公尺，雖未能一解南部地區旱象，但水情已較為樂觀。

掌握本次鋒面南下旗山溪、甲仙堰集水區的降雨時機，南水局指出，在滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，已將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄存，今天累計至上午8時許，水量已達89萬立方公尺以上，而目前南化水庫總蓄水量略增已達18.3％，可最佳化調配運用台南及高雄地區水資源。

目前台南市、高雄市水情仍未降級，屬「減量供水」水情橙燈，這波降雨幫助有限，旱象未解除，南水局呼籲民眾節約用水，才是確保用水穩定的王道。

高屏溪、旗山溪略有降雨入南化水庫。圖／南水局提供
高屏溪、旗山溪略有降雨入南化水庫。圖／南水局提供

南化水庫 雨量 台南 梅雨

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