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高雄山區降雨有進帳 甲仙堰引89萬噸水注入南化水庫

聯合報／ 記者徐白櫻古和純／高雄即時報導
甲仙攔河堰水量不少，南水局引水注入南化水庫蓄存。圖／南水局提供
甲仙攔河堰水量不少，南水局引水注入南化水庫蓄存。圖／南水局提供

高雄水情在3日30日起進入橙色減量供水燈號，缺水壓力尚未解除。昨天下午高雄山區有不少降雨，南區水資源局統計指出，直至今天上午8點，高雄與台南共用的南化水庫集水區降雨量為36毫米，甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰集水區降雨量分別為50毫米及32毫米，高屏溪川流量上升至每秒11.7立方公尺，南部地區旱象未真正解除，但水情已較為樂觀。

南水局指出，南地區曾文及南化水庫集水區降雨量分別為89及36毫米，預估有600萬立方公尺以上進水效益。大高雄用水主要來自高屏溪，而高雄地區甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰集水區降雨量分別為50毫米及32毫米，也有效提升旗山溪及高屏溪河川流量到每秒26.4立方公尺及11.7立方公尺。

南水局也強調，本次掌握甲仙堰集水區降雨時機，除滿足甲仙堰下游農業灌溉需求，剩餘川流水也引取注入南化水庫蓄存，累計至今天上午8點已達89萬立方公尺。

高屏溪集水區有明顯降雨，下游高屏堰的水位略為上升。圖／南水局提供
高屏溪集水區有明顯降雨，下游高屏堰的水位略為上升。圖／南水局提供

南化水庫 高屏溪 雨量

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