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台南昨晚到凌晨降雨 曾文南化水庫進水600多萬立方公尺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南昨天傍晚到凌晨降雨，曾文水庫集水區降雨89毫米。記者周宗禎／翻攝
台南昨天傍晚到凌晨降雨，曾文水庫集水區降雨89毫米。記者周宗禎／翻攝

南部地區昨天傍晚到今天凌晨明顯降雨，南部水資源舉統計至今天上午：台南地區曾文及南化水庫集水區降雨量分別為89及36毫米，預估將有600萬立方公尺以上進水。高雄地區甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰集水區降雨量分別為50及32毫米，也有效提升旗山溪及高屏溪河川流量到每秒26.4及11.7立方公尺，雖未能解除南部地區旱象，但水情已較樂觀。

南水局表示，已嚴控各水源點出水量，也隨時依照氣象資訊，機動實施人工增雨，向老天爺多要一點水，調度各水源點水量，極力蓄留水資源於水庫，這次掌握旗山溪甲仙堰集水區降雨時機，在滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄存，累計上午已達90萬立方公尺以上，調配運用可有效運用台南及高雄地區水資源。

台南昨天傍晚到凌晨降雨，曾文水庫集水區降雨89毫米。記者周宗禎／翻攝
台南昨天傍晚到凌晨降雨，曾文水庫集水區降雨89毫米。記者周宗禎／翻攝

南化水庫 水資源 雨量

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