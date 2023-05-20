別跟荷包過不去！國道服務區限停4小時 最重可罰1200元

過去屢有用路人長時間占用國道服務區及休息站停車位，高速公路局說，為了提升服務區停車位的使用周轉率，高速公路及快速公路交通管制規則已律定相關停車規定，限停4小時，各項專用停車位也須依規定使用停放，如有違規，將依道路交通管理處罰條例開罰600元至1200元。

高公局表示，各型車輛停放服務區、休息站的車位以4小時為限，如有違規者將予以舉發處罰，並以拖、吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。

高公局說，目前石碇、關西、楊梅、清水、南投、古坑及東山等多處區站，設置智慧停車管理系統或地磁感應設備，中壢服務區則有出入場車牌辨識系統，以掌握停車位使用狀況。各服務區訂有停車巡查及逾時停車關懷機制，如有車輛逾時占用違規，將通報轄區公警隊依規定舉發處罰。

此外，高公局說，各服務區或休息站設有身心障礙者專用停車位、孕婦及育有6歲以下兒童者停車位，使用時須依規定置放識別證。其中違規占用身心障礙者專用停車位屬可逕行舉發項目，設有QR Code線上受理民眾檢舉。

高公局表示，去年11月30日公布修正停車場法，增訂「電動汽車充電專用停車位」，如「燃油車」及「非充電使用之電動車」亦請勿占用，避免影響依規定使用之用路人停車權益。