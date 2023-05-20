打通國1大台北平日「紫爆」路段 高公局出招

國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程，行政院4月21日核定，計畫總經費約41.72億元，由國道基金全額負擔，建設期程至2028年6月。交通部高速公路局說，該計畫配合上下游的五股及林口交流道等改善工程，可打通國道1號北上線大台北都會區路段的交通壅塞，大幅提升都會區交通服務水準，縮短行車時間達20至30分鐘以上。

國1北部路段，串聯北北基桃都會區主要路廊，平日交通量大，高公局說，又主線與匝道受車流頻繁交織影響，上午尖峰時段經常性壅塞，平日壅塞達5公里長、達3個小時，為全國道平日「紫爆」（時速低於20公里）最嚴重的路段。

高公局分析發現，該路段壅塞，主要受主線車道數縮減，主線與台北北入車流，及下游圓山北出建國高架與圓山南出車流交織嚴重，所造成回堵等影響。

高公局與台北市政府研商，改善內容包括，台北交流道部分，將圓山B北出往建高車流，於過台北交流道北出匝道後，增設立交匝道提前分流，並將台北北入由原銜接主線第4車道，改為銜接第3車道，消除主線車道數縮減及與台北北入車流交織。

高公局說，圓山交流道改善部分，以增設南出立體化匝道，將原南出下建高民權匝道車流，直接銜接松江路，以提前分流、消除交織、提高道路容量方式改善。因計畫範圍內尚有台北交流道的北出士林與士林北入匝道、士林北入與南出市區匝道（於重慶北路上）交織，影響行車安全及服務水準，於該計畫內將一併採立體化改善。