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嘉義縣山區累計破百毫米大雨水庫進帳豐 仁義潭、蘭潭解渴
受鋒面影響，嘉義縣昨天下午到晚間累計共降逾百毫米雨量，降雨集中在八掌溪上游的曾文溪，溪水讓下游仁義潭解渴，水公司第五區管理處統計，仁義潭水位94.97公尺，較前1日94.60公尺，上升0.37 公尺，昨天雨勢為2座水庫帶來約6.9日的每日出水量。
五區管理處說，仁義潭、蘭潭水庫（聯合運用）合計有效蓄水量為690.11萬（20.25%），昨日水庫進水量約55.06萬噸，昨天水庫出水量約8.35萬噸，雲林系統持續支援嘉義10萬噸，支援南彰化3.5萬噸。
山區系統部分，昨日降雨為樂野系統，帶來約1300立方公尺水量，由於近30日樂野系統原水進水量，僅約平均每日650立方公尺，昨天晚上來到平均每日1585立方公尺，對改善樂野地區旱象有明顯助益；另昨日雨勢也為阿里山系統帶來約1022立方公尺的水量，原水進水量也有持續增加的趨勢。
嘉義水情燈號2月改為減壓供水的黃燈至今，氣象局預報本月中下旬會有較明顯的梅雨，有助水庫解渴，南區水資源局說，嘉縣市每天民生及工業用水約30萬噸，蘭潭及仁義潭每天聯合供水11萬噸，餘由雲林湖山及台南烏山頭、曾文水庫聯合調度支援，相較台南、高雄水情，嘉義水情相對穩定。
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