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台鐵票務系統測試錯誤 30名旅客票價超收

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局昨晚在官網宣布，因19日票務系統錯誤，有超收票價旅客，可至車站辦理票價差額退費。示意圖。本報資料照片
台鐵局昨晚在官網宣布，因19日票務系統錯誤，有超收票價旅客，可至車站辦理票價差額退費。示意圖。本報資料照片

台鐵局票務系統昨天進行測試時因執行錯誤，導致30位旅客票價超收，超收金額1至84元不等，台鐵局在官網公告超收名單，被超收票價旅客可持原車票正本至車站窗口辦理退還票價差額。

台鐵局於官網公告超收票價名單，總計30人，搭乘日期為5月19日至5月27日，包含116、117、118、121、122、123、128、129、133、134、135、138、139、141、172、175、176、372、477車次，車種皆為自強號和EMU3000型新自強號。

台鐵局表示，因票務系統進行測試時執行錯誤，導致極少部分旅客票價有超收情形，如有超收票價旅客，可持原車票正本至車站窗口辦理退還票價差額，造成旅客不便，深表歉忱。

台鐵局5月19日票務系統超收票價票號清單。圖／取自台鐵局網站
台鐵局5月19日票務系統超收票價票號清單。圖／取自台鐵局網站
台鐵局昨晚在官網宣布，因19日票務系統錯誤，有超收票價旅客，可至車站辦理票價差額退費。示意圖。本報資料照片
台鐵局昨晚在官網宣布，因19日票務系統錯誤，有超收票價旅客，可至車站辦理票價差額退費。示意圖。本報資料照片

票價 台鐵

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