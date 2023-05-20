瑪娃颱風最快今生成「路徑曝」 若發展愈強、台灣恐難下雨

昨天鋒面影響挾劇烈雷雨，多個縣市出現災情，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天起鋒面已遠離，但受些殘存水氣影響，中北部及東部雲量偏多，且有些短暫陣雨及雷雨，不過到下半天就會趨緩下來。

總體來看，周末這兩天隨著鋒面更為遠離，轉為西南風影響，林孝儒說，氣溫會再逐日回升偏悶熱外，降雨型態則以午後山區熱對流發展帶來短暫陣雨或偶雷雨為主，不過晚間過後就會趨緩下來，但前往山區建議攜帶雨具，以備不時之需。

林孝儒表示，預期下周一北方又再度有一道鋒面建立靠近，白天期間台灣屬於鋒前西南風增強環境，高溫又進一步提升，戶外活動記得要多補充水避免中暑。

不過，迎風面的中南部就陸續有些短暫陣雨或是雷雨機會。林孝儒表示，晚間開始至下周二清晨，鋒面將由北至南的通過，各地降雨也會由北至南逐漸增多，轉有短暫雷陣雨，期間仍要防範短時較大雨勢，尤其是中北部地區。

他說，而本波鋒面看起來通過的速度就快多了，「較不拖泥帶水」，也因此快的話，下周二白天起隨鋒面開始遠離轉東北風影響後，各地天氣就會由北至南的好轉。下周三起各地天氣將逐日更加穩定了。

另外，關島東南方洋面有一熱帶性低氣壓形成，他說，今明兩天將有機會增強為今年第2號颱風瑪娃（MAWAR），下周後續以北轉朝日本南方海面移動的機會最高，距離台灣都還很遠，甚至未來這個熱帶系統發展愈強，那反之帶動台灣下周中後期的天氣相對都是較穩定的。

林孝儒表示，雖預報仍存些不確定性，其北轉的幅度未來尚有待觀察，但目前來說，要對台灣直接構成威脅的機率仍是很低的。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓目前位置在關島南方海面，向北北東移動，時速4公里，有發展成輕度颱風的趨勢。