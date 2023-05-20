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國內的地震儀始祖是它 初次記錄到台灣的心跳

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
格雷-米爾恩型地震儀是台灣的地震儀始祖。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專
格雷-米爾恩型地震儀是台灣的地震儀始祖。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專

1897年以前沒有地震儀的時代，怎麼研究地震？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專介紹，台灣的地震儀始祖「格雷-米爾恩型地震儀」，初次記錄到台灣的心跳，為許多台灣史上的重大災害地震留下寶貴的記錄，例如1904年斗六地震、1906年梅山地震。

不少民眾在地震發生當下趕緊在臉書等社群平台發地震文，氣象局說，以前沒有網路時代，人們記錄地震也是寫地震文，透過寫日記來傳達當事人的感受。但是，若要更客觀地記錄地震事件、判定地震位置，隨著科學與技術的開展，需要使用更專門的儀器來記錄。

氣象局表示，格雷-米爾恩型地震儀（Gray-Milne Seismograph），1897年12月19日設立在台北測候所（現今中央氣象局所在地），為地震學家開啟了一個新的科學測量時代。

氣象局說，一般而言，地震儀可以記錄3個分量的波形，分別是東西向（EW）、南北向（NS）、垂直向（UD），但由於地震的訊號很微小，因此地震儀需要努力將實際地動的訊號放大。格雷-米爾恩型地震儀將三分量均記錄於同一煙燻記錄紙，把東西向的訊號放大5倍、南北向放大5倍、垂直向放大10倍 。

如果以現在的技術來看，氣象局說，這台地震儀的放大倍率並不高，全台灣各地的測候所總共只建置7台地震儀，分別坐落在台北（1897年12月19日）、台南（1900年1月）、澎湖島（1900年1月）、社寮島（1901年4月）、台中（1909年1月）、台東（1909年1月）、恆春（1909年1月）測候所。

氣象局說，由於格雷－米爾恩型地震儀的分布密度低，而且它屬於放大倍率不高的機械式地震儀，只能記錄有感地震和嚴重的災害地震，因此遺漏了許多微震及弱震的資料，地震學家很難透過這些觀測資料研究完整的地震序列。例如：某次大地震發生之前，到底有沒有前震呢？這就是它無法協助科學家破解的問題。

氣象局表示，目前整理好的波形記錄中，最早可追溯至1900年6月29日在台南測候所收錄之波形記錄。台灣1930年後不採用格雷-米爾恩型地震儀，已經看不到正式服役中的格雷-米爾恩型地震儀。隨著時代進步，氣象局現今使用的地震儀已經進化，對地震的記錄愈來愈精準，地震學家也能分析更多資訊。

地震 氣象局

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