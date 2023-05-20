端午想吃粽又怕胖？「粽子與常用配料熱量排行」快筆記

端午節將至，逢節必吃的粽子是不可或缺的元素，每年北部粽、南部粽加上特色創意料理，口味琳瑯滿目，豐富的餡料增加層次感，不少網友表示「每年端午節常把粽子當三餐吃，有時覺得只吃一顆讓人感到意猶未盡。」但是吃粽子造成的肥胖，卻是愛美人士不得不面對的課題，該如何在吃的過程中就盡量降低熱量，其實在成分中有答案。

生鮮電商鮮食家表示，粽子因分量、食材或是烹調方式不同，熱量也會有很大的差異，而市面上的粽子平均每顆熱量都在450大卡以上，尤其大多數人認為的靈魂配料「鹹蛋黃」，更讓熱量增加150～200大卡；也有人認為「粽子就是要有滿滿的花生才對味」，但花生的熱量更是不容小覷，隨便抓一大把來吃，就可能吃進200～300大卡的熱量，若真的欲罷不能還想「續顆」，不妨拿掉其中幾個高熱量配料，降低整體熱量，或是選擇熱量較低的粽子。

鮮食家推出「養生粽賞」企劃，讓大家在享受口腹之欲的同時也能兼顧養生概念，像是「楊哥楊嫂五穀肉粽」贏得台南市政府舉辦的「府城小吃美食競賽」粽類第二名的美譽，以健康低熱量的飲食慨念，精心研發高纖維低熱量的五穀肉粽，不僅料多味美更不油膩，口感清爽粽味十足。

最後，鮮食家建議如果想要放「粽」享受，應把握5原則：

1.挑選體積較小或熱量低的粽子：購買前可先檢視包裝上的營養標示，挑選熱量較低、添加物少或體積較小的粽子。

2.避免配搭過多醬料：市售醬料多半高油、高糖、高鹽，建議適量沾取，控制鈉量及糖量。

3.代替正餐控制澱粉攝取：粽子的熱量足以當作一頓正餐，糯米屬於主食類，因此在食用時避免再吃第二種主食。

4.搭配蔬果一起吃增加飽足感：蔬果富含多種營養素及纖維素，因此吃粽子時可以搭配蔬菜及水果，增加飽足感。