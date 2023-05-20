一個人和寵物─療癒篇／愛貓相伴 療癒獨居的她

五十多歲的游筑棊頂著一頭金色短髮，笑容高掛、獨自在淡水租屋，平時以教育培訓為主要收入，也擅長透過直播和粉絲互動，固定提撥講課收入作為聯合奠祭捐款，為弱勢族群盡一分心力。活力十足的她，前半生辛苦無比，因緣際會與十歲的愛貓「皮皮」相遇，「皮皮」和她有類似經歷，一人一貓相依為伴。

游筑棊出身大家庭，父親廿九歲就因急性肝炎過世，當時她年僅七歲，弟弟也小，在阿嬤安排下，媽媽改嫁，自己和弟弟由叔叔照顧。阿嬤對外稱兩姊弟「爸爸死掉，媽媽跑了」，在她心裡留下嚴重創傷。小學五年級時，有次作文題目「我的家庭」，她文中寫下「我的家庭很幸福…」，班導師竟當著全班的面說她「捏造事實」。

游筑棊渴望家庭，廿五歲時與交往僅三個月的男友結婚，但婚後半年才發現，先生工作不穩定，不但負債，在外還有小三，討債集團上門時，還眼睜睜看著她被黑道架去銀行。她隱忍多年，直到某次口角，先生的冷言冷語讓她徹底心寒。

為前夫背上千萬債務，游筑棊離家後，曾做過工人、店員等工作，經過廿年，債務至今只剩一百多萬。近年轉作教育培訓師，以直播課程分享生命故事，鼓勵學員要愛自己。

從未想過養寵物的游筑棊，六年前接手大女兒養的貓咪「皮皮」，她和皮皮相處像閨密，有人說寵物個性如主人，皮皮和她一樣不挑食、不挑貓砂，也都愛乳酪，有次外出較久，回家後皮皮緊黏她，感情緊密。

年過五十，游筑棊說自己人生才開始，她從受助轉為助人，協助職業婦女認識並愛自己。孩子大了不在身邊，但有「皮皮」陪伴，她內心覺得喜樂平安，這是她人生最自由，也是最安心的時刻。