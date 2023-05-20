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搞軌抓到人 台鐵損失3.8萬元求償

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐周湘芸／連線報導
台鐵272次列車5月2日在苗栗縣竹南路段撞及軌道上的瓦斯鋼瓶，檢警查出陳姓男子涉案，騎腳踏車載運鋼瓶並放置軌道間。圖／警方提供
台鐵272次列車5月2日在苗栗縣竹南路段撞及軌道上的瓦斯鋼瓶，檢警查出陳姓男子涉案，騎腳踏車載運鋼瓶並放置軌道間。圖／警方提供

台鐵二七二次自強號列車五月二日清晨行經苗栗竹南段時，撞上瓦斯鋼瓶，檢警追查發現是四十多歲住新竹市的陳姓男子涉嫌「搞軌」，將重約四公斤的桶裝瓦斯鋼瓶放在軌道正中間，影響七列次、約八四○名旅客。陳男到案後遭收押禁見；台鐵局表示，經統計損失金額，將向當事人求償三萬八一四四元。

警方逮捕陳男，依違反公共危險罪嫌送辦。苗栗地檢署表示，十七日拘提陳姓犯嫌，訊問後以涉犯刑法破壞火車未遂罪，向法院聲請羈押，法院裁准；陳男所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，將釐清犯案動機等細節。

鐵路警察表示，該事故雖未造成人員傷亡，但事發後成立專案小組調查，過濾竹南、新竹沿線路口監視器畫面，發現陳男騎腳踏車犯案，犯案後還到竹南火車站旁一間夾娃娃機店換裝，企圖混淆警方偵辦方向。經多日查訪後掌握其身分，日前拘捕到案，並查扣作案腳踏車等證物。

據了解，四十多歲陳嫌是竹南人，長期居住新竹，以打零工維生，疑有反社會的偏激傾向。專案小組前往其住處拘提時，發現他蒐集許多與「八八」數字相關新聞，如台北八八會館、台南八八槍擊案等，他認為這是黑科技的關鍵密碼，要用「搞軌」事件來嚇退他們。

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