確診又流感 病情加重3成

新冠第四波疫情正式到來，不少「天選之人」近期相繼中鏢，連醫院內的感染科醫師也難逃第四波新冠肺炎的侵襲。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，新冠疫情正在攀升中，同時流感疫情也正在發威，如果同時感染兩種病毒，疾病嚴重程度將增加百分之卅。專家也指出，國內第四波的新冠疫情將於秋天達到最高峰。

新冠疫情再起，黃立民表示，院內已有多位感染科醫師及家人確診染疫，代表社區病例已相當多，只是沒有數字呈現，預計疫情還會往上攀升一段時間。

黃立民說，短期內，新冠疫情不會離開，只能自我嚴格遵循戴口罩、勤洗手和打疫苗防疫措施。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，造成第四波新冠疫情的原因是開放邊境、旅遊頻繁，造成病毒傳播。她認為，新冠病毒屬季節性疾病，秋冬季節傳播速度更快，疫情會更加嚴重。

何美鄉表示，疾管署應隨時監測變異株情形，未來可能會出現具更強免疫逃脫的新冠變異株，大幅增加傳播力。

何美鄉也提醒，未接種新冠疫苗的脆弱族群，或是接種疫苗後，體內免疫反應不佳的人，仍處於「極危險狀況」，呼籲盡可能接種疫苗。