聽新聞
test
0:00 / 0:00

南部助益小 全台水庫進帳1800萬噸

聯合報／ 記者鄭朝陽翁唯真陳雅玲魯永明吳淑玲林佩均／連線報導
這波降雨對南部水情挹注有限，聯合運用的曾文、烏山頭水庫預估進帳30萬噸。圖為曾文水庫。圖／聯合報系資料照
這波降雨對南部水情挹注有限，聯合運用的曾文、烏山頭水庫預估進帳30萬噸。圖為曾文水庫。圖／聯合報系資料照

鋒面昨天影響全台，經濟部水利署表示，這波降雨全台水庫估可進帳近一千八百萬噸，但還不到四月那波降雨四千多萬噸的一半，南部入庫水量僅五十萬噸，影響甚微。水利署副署長王藝峰說，還好這波梅雨鋒面應該會到下周二，仍可期待。

王藝峰也說，現在要談解除旱象還太早，需要更多降雨才行，也要看這波雨勢，才能討論能否降級新竹、台中、台南、高雄的水情燈號。目前新竹、台中與彰北實施第一階段限水夜間減壓供水，南部是嘉義減壓供水，台南與高雄較嚴重，已進入第二階段限水。

昨北部的雷雨劇烈，桃竹地區還傳出災情，但王藝峰說，水庫進帳以日月潭（含霧社）水庫進帳四三○萬噸最多，其次是苗栗鯉魚潭三九○萬噸，中部水庫相對較好。北部以石門水庫二九○萬噸入流最多，新竹寶山加寶二有一五○萬噸。

雲嘉南地區昨下午才出現明顯雨勢，曾文、仁義潭、蘭潭、湖山水庫尚未有明顯雨量進帳，四座水庫仍是入不敷出，要看今上游集水區是否有補注。

石門水庫 新竹 台南

延伸閱讀

雷雨彈轟炸！鋒面挹注全台水庫1795萬噸 南部進帳少仍待解渴

賴清德視察寶二水庫及前瞻成果 強調水資源重要性

鋒面通過 湖山水庫施放焰劑人工增雨

大雨炸桃竹地區 石門水庫進帳90萬噸穩定供水到這月

相關新聞

雷雨成災 新竹3車滅頂 國3死亡車禍

受到鋒面影響，前天深夜起，豪雨狂炸桃竹地區，伴隨著閃電雷擊聲，桃園一萬多戶停電，新竹縣市也傳出淹水災情，地下道被大雨淹沒...

南部助益小 全台水庫進帳1800萬噸

鋒面昨天影響全台，經濟部水利署表示，這波降雨全台水庫估可進帳近一千八百萬噸，但還不到四月那波降雨四千多萬噸的一半，南部入...

確診又流感 病情加重3成

新冠第四波疫情正式到來，不少「天選之人」近期相繼中鏢，連醫院內的感染科醫師也難逃第四波新冠肺炎的侵襲。

陸稱給台灣新冠病毒序列 疾管署深夜駁斥：自美國資料庫下載

第76屆世界衛生大會（WHA）將展開，台灣仍未獲邀，中國大陸國台辦發言人馬曉光表示，陸方立場堅持按照一個中國原則處理，而...

搞軌抓到人 台鐵損失3.8萬元求償

台鐵二七二次自強號列車五月二日清晨行經苗栗竹南段時，撞上瓦斯鋼瓶，檢警追查發現是四十多歲住新竹市的陳姓男子涉嫌「搞軌」，...

配對成功僅10萬分之1機率 味全龍江忠垣 將捐髓救人

中職味全龍隊球隊管理江忠垣響應慈濟捐髓救人，3年前參與驗血建檔，近日終於收到配對成功通知，他一度懷疑「是真的嗎？」上月進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦