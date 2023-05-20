南部助益小 全台水庫進帳1800萬噸

鋒面昨天影響全台，經濟部水利署表示，這波降雨全台水庫估可進帳近一千八百萬噸，但還不到四月那波降雨四千多萬噸的一半，南部入庫水量僅五十萬噸，影響甚微。水利署副署長王藝峰說，還好這波梅雨鋒面應該會到下周二，仍可期待。

王藝峰也說，現在要談解除旱象還太早，需要更多降雨才行，也要看這波雨勢，才能討論能否降級新竹、台中、台南、高雄的水情燈號。目前新竹、台中與彰北實施第一階段限水夜間減壓供水，南部是嘉義減壓供水，台南與高雄較嚴重，已進入第二階段限水。

昨北部的雷雨劇烈，桃竹地區還傳出災情，但王藝峰說，水庫進帳以日月潭（含霧社）水庫進帳四三○萬噸最多，其次是苗栗鯉魚潭三九○萬噸，中部水庫相對較好。北部以石門水庫二九○萬噸入流最多，新竹寶山加寶二有一五○萬噸。

雲嘉南地區昨下午才出現明顯雨勢，曾文、仁義潭、蘭潭、湖山水庫尚未有明顯雨量進帳，四座水庫仍是入不敷出，要看今上游集水區是否有補注。