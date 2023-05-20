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非聽不可／乳癌術後保健運動 乳癌治療新進展
主講：台大醫院復健部物理治療師戴孜玲、台大醫學院名譽教授張金堅
時間：5月25日(四)下午2時至4時10分
地點：台大醫院兒醫大樓B1視聽講堂（台北市中正區中山南路8號）
洽詢：02-2356-2098
腰痠背痛的預防與運動
主講：高雄長庚醫院復健科職能治療師吳湘紫
時間：5月26日(五)上午9時30分至10時30分
地點：高雄市仁武區澄觀社區發展協會（高雄市仁武區大灣里大豐街35號2樓）
洽詢：07-7317123轉2023
健康體適能練出好肌力
音樂饗宴放輕鬆
主講：台大醫院復健部物理治療師賴聖文、輔大音樂學系兼任助理教授林歆敏
時間：5月26日(五)下午2時至4時10分
地點：台大醫院西址第七講堂（台北市中正區常德街1號）
洽詢：02-2356-2098
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