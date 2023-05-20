健康你我他／勤塗藥半個月 擊退10年灰指甲

人老了，機能跟著老化，各器官也開始「二二六六」，最明顯的是集中在頸部以上的「髮蒼蒼、視茫茫、齒牙動搖」。不過，髮蒼可以染色，視茫茫可以配眼鏡，齒牙動搖可以修補，反倒是不易被人察覺、只有自己知道的「足事」還挺惱人的。

10多年前，我的左腳板開始出現脫皮，以為是皮膚太乾燥，塗抹潤膚乳液都沒有效，但很奇怪的是，為什麼只有左腳整年乾燥脫皮，右腳卻無事呢？每次出國旅遊安排的腳底按摩，我都不好意思同行。

漸漸地，左腳大拇趾趾甲變灰色，小拇趾趾甲變黑，雖說不痛不癢，但每次洗澡或剪指甲時，就會望「色」興嘆，卻又無可奈何。

幸好先生定期看診的醫師，以前有幫他開立一款適用於濕疹、扁平苔癬、牛皮癬、盤狀紅斑性狼瘡的乳膏，他使用得不錯，前年底我也試試看。

洗完澡後，先用紙巾將腳板、趾頭、趾縫擦乾，然後將乳膏分別塗抹其上，再稍微搓揉一下，不到半個月，左腳板脫皮10多年的現象不再，腳板光滑如初，不到一年，大小拇趾趾甲也不再是「彩色」的了。

治療灰指甲，最重要的是「持之以恆」的保養它，一曝十寒或一日抓魚三日曬網，都是不管用的。