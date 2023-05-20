愛肝達人站／介紹漂亮女生給中醫師，怎麼一下子就吹了？

好友是中醫師，年紀不小，孤家寡人一個。某天，我介紹了一個年輕小姐給他，長得滿漂亮的。過了不久，我問他進度如何？

「X醫師，狀況如何？」

「那天約會我不小心握了她的手，順便把了她的脈，我一摸心就冷了！」

「怎麼回事？是她心臟不好？或心律不整或…？」

「我一摸嚇了一跳，怎麼是喜脈？」

我愣了一下，「那麼厲害，怎麼一摸就知道有喜了？不用做超音波也不用驗血！」我對這位中醫師好奇的問。

他說：「是啊！這是中醫厲害的地方！」

十八世紀以來，現代醫學不斷進步，醫療儀器診斷也愈來愈發達，在超音波發明以前，我們看不到女性子宮內真的懷了胎兒？胎兒有無心跳？是男是女？有無先天畸形？同樣的，有超音波之前，肚子裡是否長了肝癌？肝是否硬掉了？也無從得知，除非開刀下去看，或切下來，才知道腫瘤多大。

但儘管現代醫學如何進步，西醫把脈頂多知道還有沒有心跳、心跳快不快、有無心律不整，至多這樣而已，要能由西醫把脈得知是否身懷六甲就不可能了。

但目前不可能不代表就絕對不可能，例如以前要得知血中氧氣濃度，一定要抽血，目前只要在手指上夾個檢測器就知道血中氧氣夠不夠。以前要知道血糖多少，一定要拿抽血針抽血出來化驗，現在只要把一個比一元錢幣面積大一點的玩意兒貼在皮膚上，中間有一個小小的軟針刺入皮膚內，就可以一天24小時由手機內得知你的血糖濃度，造福糖尿病友。

「科技始終來自人性」，隨著科技的進步，以前不可能的將來未必不能，對於現代科學或現代醫學不能解釋的現象，要能以客觀角度去思考探討其可能的原因，找出未知現象或尚未發現的生命原理，如此，人的壽命就可以愈來愈長，而有一天，也許我們就可以一眼識英雄，不出門也能了解天下事，而介紹女生給好友時也不會再出糗了！

●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。