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3大生活圈月票合理價 上路再核算

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

公共運輸月票何時上路備受關注。公路總局表示，基北北桃、中彰投苗及南高屏的月票方案已在昨天審查通過，預計7月上路，但考量月票措施永續性及政府財政負擔，上路後仍會依實際使用情況檢視核算訂價合理性，如有過低情形會請各縣市檢討或自行負擔。

公共運輸定期票200億元預算分3年執行，今年編20億元、明後年各90億。以現有運輸量能預估，每年90億元預算，北北基桃約占4、50億、中彰投苗12億、南高屏20億，不過地方擔心經費恐不足以支應實施3年。

公路總局表示，考量月票措施永續性及財政負擔，上路後仍會依民眾實際使用情況檢視核算訂價合理性，希望月票價格以不低於民眾平均通勤支出3折為原則，如有過低情形會請各縣市檢討訂價或自行負擔補助經費。

公路總局表示，此次審查通過月票方案包含基北北桃(1200元)、中彰投苗(台中市民699元、非台中市民999元)、南高屏(999元)生活圈月票，及台中市(市民299元、非市民599元)、彰化縣(699元)、南投縣(699元)、台南市(不含台鐵299元、含台鐵399元)、屏東縣(不含台鐵299元、含台鐵399元)都市內月票，高雄市月票399元於4月17日審查通過。

公路總局近期也收到桃竹竹苗、北宜及花蓮單一縣市提案，其中桃竹竹苗更細分為「桃竹竹苗、桃竹竹、竹竹苗、竹竹」等4方案。

公路總局指出，目前北中南3大生活圈已預先籌備驗票機票證修改及測試、票卡印製與規畫販售通路，及相關行銷宣導作業等，其他縣市及生活圈方案預計下半年陸續上路。

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