王必勝：台灣防疫表現優良、不需要依靠中國幫助

衛福部次長王必勝今天晚間強調，台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的優良表現，對世界是有幫助的，也不需要依靠中國的協助，中國所說很多都不是事實。

第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日至30日在日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，衛生福利部長薛瑞元今天晚間仍如期出發前往日內瓦，展開一系列活動。

針對台灣方面仍未收到邀請，中國大陸國台辦發言人馬曉光稍早表示，任何炒作世衛大會涉台問題的行徑都注定失敗，並稱在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，率先邀請台灣衛生專家到中國武漢考察、專程通報中國與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息等。

衛生福利部疾病管制署晚間10時發布聲明稿澄清指出，台灣是依據2010年簽署的「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」，在2020年1月6日透過兩岸聯繫窗口提出派遣專家赴武漢訪查交流的要求。

衛福部次長王必勝告訴中央社記者，「我方2名專家於2020年1月12日搭乘晚上7時15分班機前往中國武漢，並於晚間10時5分抵達，行程皆由中方安排並全程陪同。」

王必勝說，當時專家僅能藉由對方口頭報告等有限資訊中，研判病毒已具人傳人能力，因此專家於1月15日返國後，疾管署同日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病。

至於台灣在2020年1月11日取得的第一株SARS-CoV-2病毒序列，王必勝表示，這是疾管署從美國國家生物技術資訊中心（National Center forBiotechnology Information, NCBI）資料庫下載，而中方聲稱多次提供疫情訊息，其實都是公布於官方網站的資訊。

王必勝強調，中方所言好像給予台灣很多幫助，其實都不是事實，台灣不需要依靠中方的協助，反而是台灣防疫的優良表現，對世界是有幫助的。

疾管署表示，2009年至2023年期間，世界衛生組織（WHO）舉辦超過數千場會議，台灣向WHO申請參與237場技術性會議，僅獲邀出席88場，被拒率高達7成，重申中方說法並非事實。