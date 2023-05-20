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配對成功僅10萬分之1機率 味全龍江忠垣 將捐髓救人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
中職味全龍隊球隊管理江忠垣（左）為捐髓作準備，到花蓮慈濟醫院施打白血球生長激素，院長林欣榮給予鼓勵。記者王燕華／攝影
中職味全龍隊球隊管理江忠垣（左）為捐髓作準備，到花蓮慈濟醫院施打白血球生長激素，院長林欣榮給予鼓勵。記者王燕華／攝影

中職味全龍隊球隊管理江忠垣響應慈濟捐髓救人，3年前參與驗血建檔，近日終於收到配對成功通知，他一度懷疑「是真的嗎？」上月進一步身體檢查，本月再次抽血確認血球數值，就進入準備作業。江忠垣透露，母親一開始有點擔心，以為是抽脊椎的骨髓，經解釋知道醫療技術進步、恢復期也短，放下心支持。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，非親屬骨髓配對成功的機率僅10萬分之1，江忠垣只等3年就配對成功，速度已經滿快的，感恩捐贈者捐出造血幹細胞，給血癌病人一線希望，因捐髓有年齡限制，希望更多年輕人加入。

味全龍隊3年前在斗六棒球場開訓時參加慈濟造血幹細胞捐贈驗血的公益活動，江忠垣及「紅色大砲」劉基鴻等20名隊職員挽袖響應，各自抽出10c.c血建檔，今年3月，已卸下球衣轉任球隊管理的江忠垣接獲配對成功訊息。

味全龍隊昨起在花蓮德興棒球場與統一獅三連戰，江忠垣與創辦人魏應充、董事長徐文芳、領隊丁仲緯、總教練葉君璋及劉基鴻等人，昨參訪慈濟骨髓幹細胞中心，江忠垣也順勢在醫院打G-CSF白血球生長激素，先測量體重、體溫、血壓等再打針，因要連打5針，他坦言有點緊張，仍揚起笑容說「救人一命嘛」。

幹細胞 慈濟 魏應充

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