台中市10月起禁用塑膠飲料杯 議員憂紙容器回收量攀升

台中市飲料店今年10月1日起不得提供塑膠一次用飲料杯，違者依廢清法開罰1200元至6000元。民進黨議員今天質詢表示，禁用一次性塑膠杯後，飲料業者勢必會改用紙杯容器來替代，紙容器回收量年年攀升，形成另外的回收問題。台中市副市長王育敏表示，減塑、降低垃圾量，是台灣與全球面對的重要議題，將會持續推動宣導使用環保杯、循環杯。

民進黨議員黃守達表示，因疫情及外送行業盛行，造成消費習慣改變，110年台中市紙容器回收量約4.3萬公噸，111年回收量增加至4.6萬公噸，塑膠一次用飲料杯10月禁用後，紙容器回收量更會隨之提升。

黃守達說，紙杯並非單純的紙製品，是紙加上塑膠淋膜的複合材質，除無法與一般紙類一起回收外，回收成本較高，處理起來非常耗時耗能，容易產生額外的問題。他強調，政策的推動方向絕不能是塑膠杯跟紙杯一比一的轉換，應該做到真正的廢棄物源頭減量。

黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任表示，市府過去推動的循環杯政策皆為間歇性以及活動性，缺乏長久規劃，台中市應要有更積極措施，增加民眾使用環保杯與循環杯的誘因，並提出具體明確計畫，台中購物節或許是個推廣契機，市府應整合資源推動。

民進黨議員們現場送上環保杯給副市長王育敏及環保局長陳宏益，要求市府重視垃圾源頭減量，提出推廣環保杯及循環杯租借的相關計畫，節能減碳；自備與租借的循環容器，衛生局也應加強宣導清潔衛生及材質耐酸鹼、耐高溫等問題，環保與健康雙管齊下。

台中市環保局長陳宏益表示，塑膠一次用飲料杯10月禁用後，台中市每年會減少1.06億個塑膠杯，大約8成會替代使用紙杯，預計紙容器會再增加1成。

陳宏益說，市府請店家提供循環杯已推動2年，目前依環保署公告，今年起連鎖便利商店及連鎖速食店提供循環杯借用服務門市應達總門市5%。市府將持續爭取環保署經費，或以回收變賣所得編列經費補助店家提供優惠，促進民眾使用循環杯或自備環保杯。