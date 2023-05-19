賴清德視察寶二水庫及前瞻成果 強調水資源重要性

副總統賴清德今前往新竹縣視察寶二水庫及前瞻水環境建設結果，強調水資源對台灣的重要性，他指出需要中央及地方共同努力，新竹縣長楊文科則藉機向中央爭取自來水延管補助，希望提升新竹縣偏鄉自來水普及率，高虹安則預估台積電先進製程耗水大，要格外重視水資源，否則台灣科技業停擺，全世界也跟著停擺。

賴清德表示，水資源影響人民生活、產業發展及糧食生產，缺水會重創經濟，造成社會混亂，一定要妥善因應水資源供應問題，過去台灣因為有水庫，只要有颱風帶來豐沛雨量，一年的用水就無虞，但已經連續5年沒有颱風來，這也是重大的挑戰，為此，他在擔任行政院長時，與經濟部水利署擬定了開源、節流、備援及調度4大方向，藉此改善水資源供應問題。

今天上午賴清德與經濟部長王美花抵達寶二水庫視察，同時新竹縣市首長都到場出席，聆聽水利署簡報，不過除了關注寶二水庫穩定供水，以及桃水南送、海水淡化等水資源利用，還關注今晨在新竹降下的豪大雨，賴清德指示地方若有救災需求，中央會給予協助。

楊文科感謝賴清德及水利署積極推動水利建設，讓桃園新竹備延管線工程提前於2021年2月通水，以及推動中的石門水庫至新竹聯通管工程、南寮海水淡化廠及再生水的部分都按照計畫進行；他表示，在新竹科技產業發展地區，水的問題地方政府配合都沒問題，不過電的問題也要思考如何解決，必須前瞻規劃。

楊文科也特別拜託水利署，新竹縣自來水普及率已超過90%，但還不夠好，新竹縣每年爭取水利署自來水延管補助計畫，今年只有分配到1.47%的經費，比例非常低，希望水利署可以考慮地區特性，適度的調整分配比例。

高虹安表示，今晨的強降雨是新竹少見的情況，她今天早上4點就起床指揮應變，不過幸好雨勢很快就停止；她提到新竹縣、市一天的水需求量加起來是55萬噸，且科技成長非常快速，未來2奈米一天的耗水量可能會達到9.5到9.8萬噸，可以想見未來的用水量需求一定會更多。

水利署長賴建信在簡報中指出，前瞻水環境建設自2017 年推動至今，已增供每日197 萬噸水源，相當於全國18%用水，並因應氣候變遷衝擊，加速推動石門水庫至新竹聯通管工程、新竹海淡水、再生水、伏流水等計畫，以穩定民生及產業用水。