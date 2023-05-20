不想努力了！盤點「躺平族」四大特徵 你也躺下了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「躺平族」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的四大躺平族特徵。

近年來「躺平」一詞十分流行，不少人以此形容「放棄跟隨社會期望奮鬥、待在自己的舒適圈就好」的生活態度，甚至自稱是「躺平族」，而究竟網友眼中的躺平族具體有哪些特徵呢？

「房價漲得比薪水快」買房遙遙無期 「不婚不生」自己過得更舒適 ▲ 網友熱議的四大躺平族特徵 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上針對「躺平族」相關話題的討論，發現有許多網友自稱是躺平族，而他們最大的共同特徵之一便是「已經打消買房的念頭」， 認為在「房價漲得比薪水快」的現代社會，買房是難以達成又奢侈的夢想；便有網友以「工作到死，貸款買房，還清的時候剛好也進去棺材差不多了」形容買房的不易，引發其他人感同身受留言「買房遙遙無期，幸運的少數有父母資助才有可能」，甚至有人表示，與其為買房拚命存錢、度過拮据又悲慘的20~30年，「不如現在就躺平，用積蓄還能去養老院安度餘生」，顯示對房價居高不下的無奈。

此外，也能發現許多躺平族將「生小孩」排除在人生計畫之外，認為生養孩子需要負擔起非常大的責任，就有網友提到「要養活自己都不容易了，生了多半也只是讓下一代活得更艱難痛苦」，擔心自己和另一半的收入無法支撐孩子成長過程中所需的一切花費，將不只苦了自己還會苦了小孩；更有人表示，生小孩辛苦又花錢，「倒不如把這些錢用在投資自己，把錢變成自己喜歡的樣子」。還有另一部份網友，不僅沒有生小孩的念頭，甚至連婚也不打算結，直言「不婚不生是最好的選擇，不妨礙到任何人，何況婚後也不一定能幸福」，認為維繫婚姻也需投入大量時間心力，而若沒有另一半則形同少了一個束縛，相較之下選擇躺平、自己顧好自己會輕鬆許多。

而「不買車」也默默成為不少躺平族的共識，日前便有網友發文抒發心情，表示自己出社會以來努力工作、一直夢想能盡早買一輛屬於自己的車，但經過幾年始終覺得「存款不夠不敢買」，感嘆「還是乾脆躺平算了？」引來不少討論，例如有人便指出車子是「消耗品」、是會折舊的，因此「沒必要根本不需要買」，用大眾運輸代步不只更省錢還很方便；還有人點出「養車的成本高，開出門找車位又很麻煩停車費又貴」，提醒他買車前要考量到車貸、保險、租車位等各種開銷，評估自己能否負擔後再決定要不要買。

每個人都有權利選擇自己喜歡的生活方式，有人覺得躺平後的生活沒有負擔、比較舒適，也有人認為躺平似乎會讓自己再也無法感受到持續進步的成就感；其實躺平與否並沒有明確的對錯之分，只希望大家都能過著對得起自己、不會後悔的生活就好！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的四大躺平族特徵」相關討論則數。觀測期間：2023/02/07~2023/05/07，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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