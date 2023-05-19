住蒙古包不豪情浪漫 蒙包商人肺癌來台求醫

蒙古籍一名商人知道台灣醫療品質好，2017年起先後來台就醫和健檢5次，去年再度到台灣檢查，竟檢出罹患肺癌並且轉移多處，追查原因可能與住蒙古包燃煤取暖，積年累月吸入汙染空氣致癌有關，找到合適的標靶藥物，使用後病情獲得控制。

員榮醫療體系國際醫療部今天表示，59歲商人多次來台看病，過去兩年多新冠疫情嚴峻，無法經常來台，去年好不容易再來台灣就醫，確診肺癌並且轉移多處，即轉診到員榮，經胸腔內科醫師涂川洲切片基因檢查，找出適合的標靶藥物，服用後病情已獲控制，視訊診療期間他請涂川洲幫忙看他在蒙古所做的各項抽血與影像報告，都得到涂川洲詳細解說，因此很想再來台看病。

員榮國際醫療部指出，蒙古首都烏蘭巴托的冬季漫長，為了對抗攝氏零下40度的寒冬，沒暖氣的蒙古包全靠燒煤取暖，家家戶戶煙囪不停地冒著煙，首都霧霾十分嚴重，天空幾乎長年灰濛濛，住蒙古包不如想像浪漫；無力負擔煤炭價格的蒙古民眾甚至燃燒廢棄輪胎和廢料代替煤炭，烏蘭巴托2019年元月空氣PM2.5濃度曾達到世界衛生組織安全標準的133倍，人民罹患肺癌比例因此偏高。

此外，該商人的妻子與妻兄夫婦同行健檢，他妻子的嫂嫂（56歲）檢出冠狀動脈阻塞90%卻毫無症狀，全家都嚇壞了，當天下午立即安排心導管手術，順利挽回健康。